ВЕЛИКА АКЦИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, УХАПШЕНА ТРИ ПОЛИЦАЈЦА! Давали сагласност за визе Кинезима и одобравали им боравак
Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је данас, у сарадњи Посебног одељења за сузбијање корупције овог тужилаштва и Министарства унутрашњих послова Сектора унутрашње контроле, ухапшени осумњичени В. К., В. Ш. и З. Г., због основа сумње да су извршили продужено кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног законика.
У току до сада предузетих радњи у оквиру предистражног поступка утврђено је да постоје основи сумње да су осумњичени В. К., В. Ш. и З. Г., као полицијски службеници Полицијске управе Сремска Митровица, у периоду од 2023. до 2024. године, искористили свој службени положај тако што су, супротно прописима, одобравали боравак и давали сагласност за издавање виза већем броју држављана Народне Републике Кине, а при чему нису предузели законом прописане мере у случајевима када су држављани Народне Републике Кине извршили прекршаје из Закона о странцима.
На основу одобрења Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченима В.К., В. Ш. и З. Г. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће у складу са законом бити приведени и саслушани у Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.