clear sky
8°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКА АКЦИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, УХАПШЕНА ТРИ ПОЛИЦАЈЦА! Давали сагласност за визе Кинезима и одобравали им боравак

05.11.2025. 09:42 10:02
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је данас, у сарадњи Посебног одељења за сузбијање корупције овог тужилаштва и Министарства унутрашњих послова Сектора унутрашње контроле, ухапшени осумњичени В. К., В. Ш. и З. Г., због основа сумње да су извршили продужено кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног законика.

У току до сада предузетих радњи у оквиру предистражног поступка утврђено је да постоје основи сумње да су осумњичени В. К., В. Ш. и З. Г., као полицијски службеници Полицијске управе Сремска Митровица, у периоду од 2023. до 2024. године, искористили свој службени положај тако што су, супротно прописима, одобравали боравак и давали сагласност за издавање виза већем броју држављана Народне Републике Кине, а при чему нису предузели законом прописане мере у случајевима када су држављани Народне Републике Кине извршили прекршаје из Закона о странцима.

На основу одобрења Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченима В.К., В. Ш. и З. Г. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће у складу са законом бити приведени и саслушани у Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.

(Telegraf.rs)

ухапшени полицајци злоупотреба положаја
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај