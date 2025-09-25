КРЕНУЛИ СТЕ НА ТАРУ? Национални парк увео електронску наплату ОВО ЈЕ НАЈБРЖИ НАЧИН ДА ПОДМИРИТЕ ТАКСУ ЗА ВОЗИЛО
На територији Националног парка Тара ускоро почиње електронска наплата таксе за коришћење моторних возила преко портала www.naplatanptara.rs.
На овај начин биће омогућено свим посетиоцима Националног парка Тара да једноставно и без чекања обаве све потребне уплате.
Запослени у НП Тара откривају како ће овај систем функционисати.
На почетној страни налази се поље за унос регистарских таблица возила. Након уноса броја таблица, бирате једну од две опције. Прва – провера задужења, систем приказује да ли за ваше возило већ постоје активна задужења, са износом и датумом.
Друга – плати унапред, која омогућава да уплату извршите пре уласка у парк, за изабрани период. У зависности од потреба, као врсту претплате можете одабрати дневну, десетодневну или годишњу карту, кажу за РИНУ у НП Тара.
Начини плаћања су онлајн картицама, електронским банкарством и уз помоћ IPS QR кода – довољно је да скенирате код мобилном апликацијом банке. Након уплате добијате електронску потврду у ПДФ формату, коју можете преузети и чувати током боравка у парку. Фискални рачун за уплату стиже на вашу имејл адресу.
Честе грешке и недоумице
- Неисправно унет број таблица – потребно је унети све карактере, без размака и цртица.
- Нема задужења – у том случају можете користити опцију „Плати унапред“.
- Неуспело плаћање – проверите податке са картице и интернет везу, па покушајте поново.
Рок за измиривање обавезе је 40 дана. Након тог рока ће кориснику најпре бити упућена опомена са износом накнаде и трошковима обраде и слања опомене и роком за плаћање од осам дана, а у случају неплаћања, биће покренут поступак сходно важећем Закону о извршењу и обезбеђењу.