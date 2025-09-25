overcast clouds
21°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕБРД ИМА ДОБРЕ ПРОГНОЗЕ ЗА СРБИЈУ Експо подстиче убрзани привредни раст

25.09.2025. 15:41 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
expo
Фото: Screenshot/Instagram/expo_belgrade_2027

ЛОНДОН: Економија Србија ће порасти за 2,5 одсто у 2025. години и убрзати раст на 3,3 одсто у 2026. захваљујући инвестицијама повезаним са организацијом изложбе Експо 2027, наводи се у данас објављеној прогнози Европске банке за обнову и развој (ЕБРД).

У односу на претходну мајску процену, ЕБРД прогноза за Србију за 2025. ревидирана је наниже за један процентни поен, а за 2026. умањена је за 0,4 одсто.

Како се наводи у извештају, економски раст Србије је након две године снажне експанзије успорио на два одсто у првој половини 2025. 

ЕБРД упозорава да би политичке тензије у земљи и глобални поремећаји у трговини могли да успоре извоз и прилив страних улагања, док би, према оптимистичном сценарију, јачање извоза аутомобила и убрзане инфраструктурне инвестиције могли да подстакну опоравак у другом делу ове године.

Главни покретачи раста у првој половини године били су сектори информационо-комуникационих услуга и производње, подржани почетком серијске производње електричних возила и повећањем производње гума, док је грађевинарство негативно утицало на укупни раст.

ЕБРД констатује да су друштвени немири у земљи негативно утицали на трговину, угоститељство и сродне индустрије у Србији.

 Потрошња домаћинстава и државна потрошња наставиле су да расту, док су инвестиције опале, а нето извоз је био негативан. Дефицит текућег рачуна се удвостручио у првој половини године.

Инфлација је у јулу износила 4,9 одсто, подстакнута растом цена хране и тврдокорном базном инфлацијом. Истовремено, раст плата и социјалних трансфера довео је до бржег повећања државних расхода, па је буџет у периоду од јануара до јула прешао у благи дефицит.

expo 2027 ебрд привредни раст
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА НАСТАВЉА ДА СТВАРА ПОВОЉАН АМБИЈЕНТ ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРИВРЕДНИ РАСТ Месаровић: Очекујемо нове фабрике и радна места
влада србије

СРБИЈА НАСТАВЉА ДА СТВАРА ПОВОЉАН АМБИЈЕНТ ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРИВРЕДНИ РАСТ Месаровић: Очекујемо нове фабрике и радна места

07.08.2025. 18:07 12:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај