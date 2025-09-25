ЕБРД ИМА ДОБРЕ ПРОГНОЗЕ ЗА СРБИЈУ Експо подстиче убрзани привредни раст
ЛОНДОН: Економија Србија ће порасти за 2,5 одсто у 2025. години и убрзати раст на 3,3 одсто у 2026. захваљујући инвестицијама повезаним са организацијом изложбе Експо 2027, наводи се у данас објављеној прогнози Европске банке за обнову и развој (ЕБРД).
У односу на претходну мајску процену, ЕБРД прогноза за Србију за 2025. ревидирана је наниже за један процентни поен, а за 2026. умањена је за 0,4 одсто.
Како се наводи у извештају, економски раст Србије је након две године снажне експанзије успорио на два одсто у првој половини 2025.
ЕБРД упозорава да би политичке тензије у земљи и глобални поремећаји у трговини могли да успоре извоз и прилив страних улагања, док би, према оптимистичном сценарију, јачање извоза аутомобила и убрзане инфраструктурне инвестиције могли да подстакну опоравак у другом делу ове године.
Главни покретачи раста у првој половини године били су сектори информационо-комуникационих услуга и производње, подржани почетком серијске производње електричних возила и повећањем производње гума, док је грађевинарство негативно утицало на укупни раст.
ЕБРД констатује да су друштвени немири у земљи негативно утицали на трговину, угоститељство и сродне индустрије у Србији.
Потрошња домаћинстава и државна потрошња наставиле су да расту, док су инвестиције опале, а нето извоз је био негативан. Дефицит текућег рачуна се удвостручио у првој половини године.
Инфлација је у јулу износила 4,9 одсто, подстакнута растом цена хране и тврдокорном базном инфлацијом. Истовремено, раст плата и социјалних трансфера довео је до бржег повећања државних расхода, па је буџет у периоду од јануара до јула прешао у благи дефицит.