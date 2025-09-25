Медијална плата у јулу 85.000 динара! ЗАРАДЕ У СРБИЈИ ПОРАСЛЕ 6,4 ПРОЦЕНАТА РЕАЛНО Ево колико је био "тежак" просечни бруто износ!
Просечна бруто зарада обрачуната за јул ове године износила је 150.646 динара, док је просечна нето зарада без пореза и доприноса износила 109.071 динар, објавио је Републички завод за статистику.
Медијална нето зарада за јул 2025. године износила је 85.000 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа.
Раст бруто зарада у периоду од јануара до јула 2025. године, у односу на исти период прошле године износио је 11,1 одсто номинално, односно 6,4 процената реално, док је просечна нето зарада већа за 11 одсто номинално, односно за 6,3 процента реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јул 2025. године номинално је већа за 11,4 одсто, а реално за 6,2 процента, док је просечна нето зарада номинално већа за 11,5 одсто, односно за 6,3 процента реално.
