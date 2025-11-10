overcast clouds
7°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИБЛИЖАВА СЕ СВИЊОКОЉ Цене товљеника у Српској већ достигле рекорд И ПОЛУТКЕ СУ НА ЦЕНИ

10.11.2025. 21:48 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Како кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, свињокољ ће кренути чим још мало захлади!

У Републици Српској само што није кренула сезона свињокоља.

То је довело до појачане потражње за товљеницима, а грађани у највећој мјери купују свиње између 140 и 200 килограма, пише Српскаинфо.

До пре десетак дана, жива вага товљеника у Српској коштала је од 4,5 до 5 КМ (око 2,25-2,5 евра).
 

Протеклих дана, посебно преко огласа, узгајивачи товне свиње нуде по 5 КМ (2,5 евра), па све до 5,5-6 КМ (2,25-3 евра).

Практично, свиња од неких 180 килограма у просеку кошта скоро 1.000 КМ (око 500 евра).

Како кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, свињокољ ће кренути чим још мало захлади.

– Људи се већ увелико интересују за товне свиње, чија је цена нешто виша него претходних месеци. Осим товљеника, грађани су заинтересовани и за свињске полутке, јер тако добију чисто месо које расоле и после суше. Јесу скупље, али грађани не морају да траже ко ће заклати свињу и да је чисте, због чега им полутке више одговарају – рекао је за Српскаинфо председник овог удружења Мишо Маљчић.

Тренутно, полутке се преко огласа нуде за 6,5-7 КМ (3,25-3,5 евра), па чак и 7,5 КМ (3,75 евра).

Разлог пораста цене товљеника је приближавање сезоне свињокоља, због чега расте и интересовање за ову робу, па се домаћини увелико распитују где има дебелих и квалитетних свиња и која је њихова цена.

24седам

свињокољ Република Српска товљеници
Извор:
24седам
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИЋЕ ДА ЈЕ НАМИРИСАЛА СВИЊОКОЉ, ПА УХВАТИЛА ШТРАФТУ Крмача изазвала застој на магистрали, али и орасположила возаче
крмача

БИЋЕ ДА ЈЕ НАМИРИСАЛА СВИЊОКОЉ, ПА УХВАТИЛА ШТРАФТУ Крмача изазвала застој на магистрали, али и орасположила возаче

31.10.2025. 13:49 13:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОД ЈОШКЕ СВИЊОКОЉ НИЈЕ ОБИЧАЈ НЕГО СПЕКТАКЛ: СТРАНЦИ СЕ ВРАЋАЈУ И ПО ОСМИ ПУТ Нема дијете ни вегана – само месни деликатеси и ракија од фекетићке вишње
свињокољ

КОД ЈОШКЕ СВИЊОКОЉ НИЈЕ ОБИЧАЈ НЕГО СПЕКТАКЛ: СТРАНЦИ СЕ ВРАЋАЈУ И ПО ОСМИ ПУТ Нема дијете ни вегана – само месни деликатеси и ракија од фекетићке вишње

31.10.2025. 10:40 11:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај