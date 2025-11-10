ПРИБЛИЖАВА СЕ СВИЊОКОЉ Цене товљеника у Српској већ достигле рекорд И ПОЛУТКЕ СУ НА ЦЕНИ
Како кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, свињокољ ће кренути чим још мало захлади!
У Републици Српској само што није кренула сезона свињокоља.
То је довело до појачане потражње за товљеницима, а грађани у највећој мјери купују свиње између 140 и 200 килограма, пише Српскаинфо.
До пре десетак дана, жива вага товљеника у Српској коштала је од 4,5 до 5 КМ (око 2,25-2,5 евра).
Протеклих дана, посебно преко огласа, узгајивачи товне свиње нуде по 5 КМ (2,5 евра), па све до 5,5-6 КМ (2,25-3 евра).
Практично, свиња од неких 180 килограма у просеку кошта скоро 1.000 КМ (око 500 евра).
– Људи се већ увелико интересују за товне свиње, чија је цена нешто виша него претходних месеци. Осим товљеника, грађани су заинтересовани и за свињске полутке, јер тако добију чисто месо које расоле и после суше. Јесу скупље, али грађани не морају да траже ко ће заклати свињу и да је чисте, због чега им полутке више одговарају – рекао је за Српскаинфо председник овог удружења Мишо Маљчић.
Тренутно, полутке се преко огласа нуде за 6,5-7 КМ (3,25-3,5 евра), па чак и 7,5 КМ (3,75 евра).
Разлог пораста цене товљеника је приближавање сезоне свињокоља, због чега расте и интересовање за ову робу, па се домаћини увелико распитују где има дебелих и квалитетних свиња и која је њихова цена.