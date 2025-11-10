КАКО ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПЛАЋАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ПУТАРИНЕ АКО СТЕ ГРЕШКОМ УШЛИ НА АУТО-ПУТ Возачи се често успаниче, а решење је једноставно
Многи возачи у Србији су се бар једном нашли у незгодној ситуацији: уђу грешком на ауто-пут, схвате да су погрешили и покушају одмах да изађу, а на рампи их сачека рачун као да су прешли целу трасу.
Разлог је једноставан – систем не препознаје где сте ушли.
Ако нисте узели карту на улазу или систем не региструје ваш пролаз, рачунар аутоматски обрачунава најдужу могућу релацију, што може значити и путарину већу од 1.000 динара, чак и ако сте на путу били свега неколико минута.
Како долази до овога? Најчешће се ради о грешци – возач промаши излаз, погрешно скрене, па покуша да се одмах врати. Међутим, без карте или електронског тага, систем не зна где је путовање почело и аутоматски примењује максималну тарифу.
На пример, ако је километар ауто-пута просечно око 5,5 до 6 динара, систем може да вам наплати цео пут као да сте возили од Београда до Прешева, што тренутно кошта 1.970 динара за путнички аутомобил.
Шта да урадите ако се то деси?
Ако сте грешком ушли и одмах изашли, постоји шанса да избегнете пуну наплату, али то зависи од радника на рампи.
Препоручује се:
одмах објасните ситуацију раднику на рампи,
сачувајте рачун и затражите објашњење,
ако сматрате да сте неоправдано наплаћени, пошаљите приговор ЈП „Путеви Србије“ на мејл [email protected]
или позовите 0800-100-104.
Како да избегнете проблем?
Увек узмите карту на улазу – то је доказ одакле сте кренули.
Ако сте погрешили одмах након уласка, зауставите возило безбедно и обратите се особљу.
Ако користите TAG уређај, систем аутоматски региструје улазак и излазак и елиминише могућност грешке.
Ако систем не препозна ваш улаз, рачуна се максимална цена за конкретну релацију, без обзира на то колико сте заиста возили. А ако изгубите карту – без ње нема доказа о месту уласка, па систем примењује највишу могућу тарифу.
Зато увек чувајте карту до изласка или користите електронски систем наплате (TAG). Грешка при уласку на ауто-пут може скупо да вас кошта. Правило је јасно – без карте, систем претпоставља да сте прешли најдужу могућу деоницу.
Уз мало пажње и комуникације са особљем, лако можете избећи да за минут вожње платите као да сте путовали од Београда до југа земље.