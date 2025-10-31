БИЋЕ ДА ЈЕ НАМИРИСАЛА СВИЊОКОЉ, ПА УХВАТИЛА ШТРАФТУ Крмача изазвала застој на магистрали, али и орасположила возаче
Јутарња гужва овог пута није настала због радова или саобраћајне несреће – већ због свиње која је решила да се прошета магистралом!
Необична сцена орасположила је возаче који су се током јутарњих сати нашли за воланом на магистралном путу Ужице–Чајетина.
– Видели смо да је саобраћај мало успорио, али нисмо знали због чега. Онда смо видели једног човека како прутићем „тера“ своју крмачу, која је изгледа побегла и отишла на магистралу. Иза њега је било још двоје људи који су, по свему судећи, били на истом задатку: да врате крмачу у обор – каже за РИНУ један од возача који нам је послао занимљив снимак.
Саобраћај се врло брзо нормализовао након што је необична екипа напустила коловоз.
На друштвеним мрежама бројни су коментари у којима се бране права животиња и критикује власник који прутем покушава да је врати. Ипак, било је и оних који мисле другачије.
– Сад сви бране свињу, а кад се једу пршута, месо, кобасице и чварци, нико се нити буни, нити жали – један је од коментара.