БАШ СМО ЗАГЛИБИЛИ Дуг свих земаља света премашио 337 хиљада милијарди долара!
ВАШИНГТОН: Глобални дуг достигао је рекордних 337,7 билиона долара на крају другог квартала 2025, саопштио је данас Институт за међународне финансије (ИИФ).
Како се наводи, скок задужености за више од 21 билион долара у првој половини ове године последица је попуштања финансијских услова на глобалном нивоу, слабљења америчког долара и блаже политике водећих централних банака, преноси Ројтерс.
Највећи раст дуга у апсолутним износима забележиле су Кина, Француска, Сједињене Америчке Државе, Немачка, Велика Британија и Јапан, при чему је део повећања везан за пад вредности долара. Америчка валута ослабила је за 9,75 одсто од почетка године у односу на главне светске валуте.
Институт за међународне финансије је напоменуо да је темпо раста дуга упоредив са периодом друге половине 2020. године, када су мере током пандемије изазвале нагли раст глобалне задужености.
Посматрано кроз однос дуга према бруто домаћем производу, Канада, Кина, Саудијска Арабија и Пољска бележе најизраженији раст, док је у Ирској, Јапану и Норвешкој тај показатељ у паду. Глобални однос дуга и производње остаје нешто изнад 324 одсто, а на тржиштима у развоју достигао је 242,4 одсто.
Укупан дуг тржишта у развоју у другом кварталу 2025. повећан је за 3,4 билиона долара на више од 109 билиона, што представља нови историјски максимум.