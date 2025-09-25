ПРАВА ПРИЛИКА ЗА ОБНОВУ СЕЛА У СРБИЈИ Пријаве за конкурс за обнову сеоских домова културе до 15. октобра
БЕОГРАД: Пријаве за нови јавни конкурс за обнову сеоских домова културе траје до 15. октобра, а у овогодишњем буџету за овај програм издвојено је 60 милиона динара.
На конкурс могу да се јаве јединице локалне самоуправе за износ до три милиона динара по објекту, саопштило је Министарство за бригу о селу.
Села широм Србије од данас поново добијају прилику за опремање и унутрашње уређење ових објеката у оквиру новог јавног конкурса за обнову сеоских домова културе, рекао је министар Милан Кркобабић, а бесповратна средства су намењена за завршне радове унутар домова културе и њихово опремање, како би простори постали функционални и прилагођени потребама мештана.
Како је навео, средства се могу користити за уређење ентеријера, набавку намештаја, расвете, телекомуникационе и аудио-визуелне опреме, као и за неопходне инсталатерске радове.
''Село је живо ако има свој препознатљив и свим мештанима доступан заједнички дом. Он је средиште, срце једног живог села. То је место где се чува традиција, где се људи окупљају, друже, стварају, где се веселе, али и жале заједно. До јуче заборављени и оронули сада постају модерни, мултифункционални простори. Посао започет прошле године настављамо'', рекао је министар.
Кроз исти програм прошле године је подржана обнова 19 сеоских домова културе широм Србије, а велики број тих објеката је већ завршен, док је неколико у завршној фази.
У местима где је обнова окончана, сеоски домови су готово непрепознатљиви, поново су постали жива средишта окупљања мештана - у њима се организују приредбе, културне манифестације, сеоске славе, свечаности и свакодневна дружења, наведено је у саопштењу.
Сеоски домови културе у Подгорцу код Ражња, Церовцу код Крагујевца, Браничеву код Голупца, Руском селу код Кикинде, Велебиту у Кањижи увелико у новом руху дочекују госте, а и мештани неготинских и сурдуличких села поново се окупљају у модерним објектима.
Право учешћа на овогодишњем конкурсу имају јединице локалне самоуправе које до сада нису користиле средства за ове намене.
Услови конкурса, критеријуми за доделу и сва неопходна документација налазе се на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу.