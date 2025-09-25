ИНТЕРНЕТ ТРГОВИНА У СРБИЈИ ПОРАСЛА 38 ПРОЦЕНАТА У другом тромесечну било 26,6 милиона онлајн куповина
Број плаћања картицама и е-новцем на интернету у другом тромесечју ове године је порастао за 38,3 одсто у односу на исти период 2024. године.
Ове податке је објавила Народна банка Србије (НБС) и навела да је у другом тромесечју 2025. обављено 26,6 милиона интернет куповина, од чега на домаћим сајтовима 18,7 милиона, а на страним 7,9 милиона.
Ово повећање допринело је задржавању тренда раста интернет куповина на полугодишњем нивоу са реализована 50,2 милиона куповина у првој половини 2025. године, од чега 35,1 на домаћим интернет сајтовима, а 15,1 милион на страним, наводи се у саопштењу.
Током претходних пет година, укупан број интернет куповина просечно је растао за 8,7 милиона полугодишње, што је довело до тога да у првој половини 2025. године буде обављено преко три пута више трансакција у односу на прву половину 2021. године. Из НБС су навели да су у првој половини ове године најзаступљеније валуте биле динар, евро и долар, које су заједно чиниле 98,1 одсто свих плаћања.