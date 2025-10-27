СНИМА СЕ ДОКУМЕНТАРАЦ О САШИ ПОПОВИЋУ О магу музичке сцене у Србији говориће 50 ЉУДИ, ево када се очекује премијера
Гранд продукција снима документарни филм посвећен Саши Поповићу, једној од најутицајнијих личности домаће музичке сцене.
Пројекат, који се већ неко време реализује, изузетно је захтеван, и обухвата велики број саговорника, локација и архивског материјала.
Породица дала пуну подршку
Снимање се одвија на више локација у Београду и Новом Саду, а до сада је пред камерама говорило више од 50 саговорника: сарадника, пријатеља и чланова породице који су обележили Сашин живот и каријеру.
Цео пројекат реализује се у блиском договору и уз пуну подршку Поповићеве породице, супруге Сузане, сина Данијела и ћерке Александре, како би филм на аутентичан и емотиван начин приказао његов професионални пут, али и личну страну коју је публика ређе имала прилике да види.
Премијерно приказивање документарног филма планирано је за годишњицу смрти Саше Поповића, као омаж његовом неизбрисивом доприносу музичкој индустрији и популарној култури на овим просторима.
Како из Гранд продукције поручују, циљ пројекта јесте да се сачува успомена на човека који је оставио дубок траг у музици и шоубизу уопсте, као и да се кроз сведочења најближих осветли његов живот из различитих углова.