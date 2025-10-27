broken clouds
СНИМА СЕ ДОКУМЕНТАРАЦ О САШИ ПОПОВИЋУ О магу музичке сцене у Србији говориће 50 ЉУДИ, ево када се очекује премијера

27.10.2025. 12:20 12:31
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Курир
Коментари
sasa popovic
Фото: Screenshot YT K1 Televizija

Гранд продукција снима документарни филм посвећен Саши Поповићу, једној од најутицајнијих личности домаће музичке сцене.

Пројекат, који се већ неко време реализује, изузетно је захтеван, и обухвата велики број саговорника, локација и архивског материјала.

Породица дала пуну подршку

Снимање се одвија на више локација у Београду и Новом Саду, а до сада је пред камерама говорило више од 50 саговорника: сарадника, пријатеља и чланова породице који су обележили Сашин живот и каријеру.

Цео пројекат реализује се у блиском договору и уз пуну подршку Поповићеве породице, супруге Сузане, сина Данијела и ћерке Александре, како би филм на аутентичан и емотиван начин приказао његов професионални пут, али и личну страну коју је публика ређе имала прилике да види.

Премијерно приказивање документарног филма планирано је за годишњицу смрти Саше Поповића, као омаж његовом неизбрисивом доприносу музичкој индустрији и популарној култури на овим просторима.

Како из Гранд продукције поручују, циљ пројекта јесте да се сачува успомена на човека који је оставио дубок траг у музици и шоубизу уопсте, као и да се кроз сведочења најближих осветли његов живот из различитих углова.

 

гранд продукција саша поповић документарац годишњица смрти
Магазин Занимљивости
