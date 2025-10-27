НЕ ПЛАНИРА ДА БОГАТСТВО ОСТАВИ СВОЈОЈ ДЕЦИ, НИТИ ДА ИХ ЗАПОСЛИ У СВОЈИМ РЕСТОРАНИМА Чувени кувар Гордон Ремзи не одустаје од челичних принципа
Отац им је милионер, али они одрастају као да нису наследници богаташа. Славни кувар Гордон Ремзи не одустаје од челичних приниципа у васпитању синова и ћерки, и не хаје због критика да претерује у „шкртости”.
Али не би се то могло рећи да је шкрт, већ мудар и разуман. Гордон Ремзи који се сматра једним од најпознатијих светских кувара, има чак 220 милиона долара, пише celebritynetworth.com. Не планира да богатство остави својој деци, нити да их запосли у својим ресторанима.
Жели да његова деца схвате да новац не пада са неба и да треба радити како би се зарадило. Без пречица и протекције. Једино ће им дати четвртину износа новца за куповину првог стана да би им олакшао да себи обезбеде кров над главом, кад дође време да се осамостале.
Гордон Ремзи (58) и његова супруга Тана (51), којом се оженио 1996. Године, имају шесторо деце: Меган (26), близанци Холи и Џек (25), Тили (24), Оскар (6), Џеси Џејмс (2).
Породица живи на релацији Британија–Америка, где Ремзи учествује у емисији Hell's Kitchen и MasterChef. Путовања су део њиховог живота, па и свакодневице, а чувени кувар и његова супруга и на том пољу примењују челични принцип - док они путују првом класом, деца су им смештена у економској.
„Кад је реч о празницима, рекао сам им: 'Немојте да се усудите да тај новац трошите на лет првом класом до Њујорка. Сви заједно крећемо на пут, сви заједно стижемо на одредиште. Размислите шта бисте могли да урадите тим новцем'”, рекао је 2021. за The Sun.
Ремзи и његова супруга не дају деци ни храну из прве класе: „Сада носе своје пакете у авион и сасвим је у реду да буду у економској класи”.
Поручио је: „Тани и ја толико желимо да остану чврсто на земљи и мотивисани”.
Правило је на снази годинама, па је кувар 2017. за The Telegraph објаснио да његова деца нису ни приближно толико напорно радила да би себи могла да обезбеде путовање првом класом, као и да им такво искуство уопште није потребно.
„Не желим да тамо седе уз јеловник од 10 јела и шампањац. Није ме срамота. То је избор моје супруге Тане и мене да бисмо их научили дисциплини и да би остали реални”, рекао је за The Mirror.
Исто правило у васпитању своје четворо деце примењују и певач Роби Вилијамс и његова супруга Ајда Филд, која је о томе причала 2013. за Sunday Times.
Ипак, деца ових славних родитеља не живе баш у потпуности скромно; уживају у многим благодетима које им доносе милиони, а видећемо да ли се неће бахатити убудуће.