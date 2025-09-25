УМЕТНОСТ МОЖЕ НАСТАТИ ЧАК И ИЗ МОРА ПЛАСТИЧНИХ КОЦКИЦА: ЛЕГО реплика Микеланђеловог Давида, висока преко пет метара, кандидат за Гиниса
Аутор Пјерлуиђи Ћервати из Бергама утрошио је преко 3.000 сати рада како би створио ово необично уметничко дело које спаја игру, технику и снажну личну причу, у част уметности, сећања и љубави према супрузи.
Импресивна реплика Микеланђеловог Давида, висока 5,17 метара и тешка више од 600 килограма, састављена је од чак 635.000 ЛЕГО коцкица и представљена у новом дистрикту Бергама као симбол манифестације „Коцкице у Бергаму 2025”.
Ова импозантна фигура рађена је у размери 1:1 у односу на оригинал и није само техничко чудо, већ и дело уметничке посвећености.
Аутор скулптуре, уметник из Бергама Пјерлуиђи Алберто Ћервати, посветио је више од 3.000 сати рада како би овом пластичном џину удахнуо живот и верно пренио „божанске пропорције” ренесансног ремек-дела.
ЛЕГО уметност великих размера
Ћервати није непознат љубитељима ЛЕГО света, његова уметничка прича траје годинама.
Већ 2022. године импресионирао је посетиоце истог фестивала највећим ЛЕГО бродом који плута без икаквог лепка или унутрашњих носача, репликом брода Costa Diadema са више од 200.000 коцкица.
Међутим, тај брод није био само инжењерски подвиг. Био је то емотивни омаж његовој супрузи Беатриче Да Рос, с којом је делио љубав према ЛЕГО коцкицама, али и живот. Заједно су 2014. отворили продавницу „Град коцкица” (La Città del Mattoncino) у Бергаму, која је и данас омиљено место свих ЛЕГО ентузијаста. Беатриче је преминула 2021. године, у 40. години живота.
Коцкице као прича о идентитету и сећању
Годину дана касније, 2023, Ћервати је створио највећи ЛЕГО мозаик на свету, састављен од преко 800.000 коцкица, у част градова Бергама и Бреше, тадашњих италијанских престоница културе.
Његово дело показује да и пластичне коцкице могу постати моћан језик за изражавање идентитета, сећања и локалне приче.
Савремена реинтерпретација безвременог мита
Давид од ЛЕГО коцкица вероватно је врхунац Ћерватијевог досадашњег уметничког пута.
Узевши универзални симбол уметности и људског савршенства, успео је да га реинтерпретира кроз призму савременог материјала који је генерацијама био средство игре и маште. Ово није пуко копирање, већ савремени омаж уметности без временског оквира.
Уметност или вештина?
Поставља се питање: да ли је ово уметничко дело или само задивљујућа техничка вештина?
Можда одговор лежи у реакцији публике јер као што оригинални Давид и данас покреће питања и емоције код посматрача, тако и ЛЕГО верзија изазива дивљење и подстиче размишљање о томе где су границе уметности, технологије и народне креативности.
Кандидат за Гинисову књигу рекорда
Ћерватијев Давид од ЛЕГО коцкица није само фестивалска атракција.
Ова скулптура, састављена уз бескрајно стрпљење и посвећеност, шаље поруку да уметност може настати било где, чак и из мора пластичних коцкица. Због своје величине и комплексности, дело је кандидовано за Гинисову књигу рекорда, а сам уметник се нада да ће његов рад оставити траг далеко изван граница изложбе у Бергаму.