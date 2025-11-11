ОД ОВИХ ПЕТ СТВАРИ У КУПАТИЛУ СЕ МОЖЕТЕ РАЗБОЛЕТИ Склоните их док не буде прекасно- Можете их и дезинфиковати
Већина нас доживљава купатило као једно од најчистијих места у дому – простор где се умивамо, перемо зубе и припремамо за нови дан.
Међутим, стручњаци упозоравају да се у њему крију бројни предмети препуни бактерија које могу нарушити наше здравље. Због топле и влажне средине, купатило је савршено место за развој бактерија и буђи.
Ако се редовно не чисте или не мењају, свакодневни предмети могу постати узрок кожних инфекција, проблема са дисањем и стомачних тегоба, упозоравају стручњаци из .
У наставку доносимо 5 ствари које би требало хитно опрати, дезинфиковати или бацити из купатила.
Старе четкице за зубе
Четкица за зубе је један од најчешће коришћених предмета у купатилу, али и један од најконтаминиранијих.
На влакнима се задржавају бактерије и остаци пасте, а ако стоји близу WC шоље, постоји велика вероватноћа да доспеју и микро-капљице које се шире испирањем воде. Стручњаци саветују добро испирање и сушење у усправном положају, замену четкице на свака 3 месеца или раније ако се похабала, а након болести – замените је одмах.
Сунђери за туширање
Иако су одлични за пилинг тела, управо због тога постају легло бактерија и буђи. Влажна средина и остаци коже идеални су услови за њихов развој.
Исперите их након сваке употребе и добро осушите на проветреном месту, једном недељно оперите врућом водом или потопите у раствор сирћета, а мењајте их на сваких 1-2 месеца. Ако почну чудно да миришу, промене боју или постану слузави – време је за нови.
Пешкири
Пешкири упијају воду, мртве ћелије коже и бактерије – посебно ако се не осуше у потпуности између коришћења.
Треба их прати након свака 3-4 коришћења на најмање 60°C и потпуно осушити пре слагања или наредне употребе. Такође, требало би их мењати сваке две године, а можда и раније ако се осећа устајао или буђав мирис или ако постану груби.
Простирке за купатило
Простирке често остају влажне сатима – што доводи до накупљања буђи, посебно на моделима са гуменом подлогом.
Перите их једном недељно на врућем програму и добро осушите пре враћања на под. Ако се појави буђ или непријатан мирис – одмах их баците.
Стари тоалетни прибор и козметика
Отворене боце и тубе брзо скупљају бактерије, а у топлом и загушљивом купатилу тај процес је још бржи.
Проверавајте рок трајања производа сваких неколико месеци и избегавајте коришћење производа старијих од годину дана. Такође, држите поклопце затвореним и чувајте козметику на сувом месту.
Чак и наизглед чисто купатило може скривати бројне хигијенске опасности. Редовна замена личних предмета, правилно одржавање и добра вентилација кључ су здравог дома. Мале навике, попут честог прања пешкира, замене четкица за зубе и правилног сушења, могу драстично побољшати хигијену и заштитити здравље целе породице, преноси Вечерњи лист.