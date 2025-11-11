КУПИЛИ 90 ЈАЈА И ОТИШЛИ НА ОДМОР Кад су се вратили у кући их сачекало 70 ПИЛИЋА
У кинеском граду Ћингдао у провинцији Шандонг, десио се невероватан призор који је изненадио целу породицу Џијанг, када их је у стану дочекало нешто што ни у сну нису очекивали – из три картона јаја купљених у супермаркету излегло се чак 70 пилића!
Наиме, 7. јула прошле године, након што се госпођа Џијанг вратила кући после само два дана одсуства, није могла да верује својим очима када је отворила врата свог стана. Уместо тишине, дочекао ју је гласни цвркут пилића који су се разлетели по целој кухињи.
"Чим сам пришла вратима, чула сам пискутање – кад сам их отворила, остала сам у шоку, мислила сам да халуцинирам", испричала је госпођа Џијанг.
По њеним речима, у тренутку када је ушла у стан, већ се било излегло између 40 и 50 пилића, док су се остали још пробијали из љуске. Од укупно 90 јаја, чак 70 је резултирало здравим пилићима.
Породица је јаја, као и обично у Кини, купила у супермаркету.
Обично су та јаја неплодна, па је излегање пилића из њих изузетно ретка појава. Међутим, овог пута било је другачије. А и летње високе температуре очигледно су створиле савршене услове за процес инкубације, што је резултовало правим "животињским спектаклом".
Пилићи послати на село
Након почетног шока, породица је импровизовала склониште за птиће од старих џемпера, а хранили су их топлом кашом од пиринча помоћу шприца.
Сви пилићи су преживели и у добром су здравственом стању. Двоје од њих задржао је син госпође Џијанг као кућне љубимце, док су остали пребачени у породично село где ће се о њима бринути њени родитељи.