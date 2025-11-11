clear sky
ДАНАС ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈМОЋНИЈИХ ДАТУМА У ГОДИНИ! Урадите једну ствар да оставрите своје снове, нумеролози о 11.11.

Илустрација, Канва
Фото: Илустрација, Канва

Нумеролошки гледано, 11.11. је један од најмоћнијих дана у години, а ево како да искористите енергију овог дана.

Нумерологија каже да је број 11 изузетно моћан број, односно комбинацију бројева 11 и 11 оцењује као невероватно моћан спој духовног буђења и моћних почетака - 11 је сам по себи број почетка, интуиције, преокрета.

Данашњи дан дан, 11. новембар, нам удруженим деловањем "11 и 11" доноси снажну енергију да пробудимо у себи нове потенцијал, нову снагу да преокренемо живот или дођемо до значајних сазнања које нам може изменити животни пут.

И што је изузетно важно, промене које можемо да иницирамо најчешће су позитивне. Преокрети који могу да уследи не превазилазе наше могућности него нам само дају шансу да искочимо из рутине и усудимо се да пожелимо и добијемо нешто више.

Према нумерологији, универзум нам 11.11. шаље поруку да обратимо пажњу на то шта нам говоре срце и душа. Верује се да је дан повољан за остварење жеља односно њихову јасну дефиницију.

Проведите неколико минута у медитацији (11) да бисте пронашли разлоге зашто заиста желите оно што желите. То је моћан начин да се осигура реализација снова. Запитајте се шта вам је заиста потребно у животу, и доћи ћете до одговора. Потрудите се да своје жеље јасно дефинишете.

Данас су велике шансе да сретнемо "сродну душу", ово је дан сусрета љубавника који се сјајно разумеју, а цео новембар је иначе месец љубави.

На посебан 11.11. рођени су Леонардо Дикаприо и Деми Мур. Каже да се особе рођене овог дана имају исту енергију као и магични бројеви њиховог рођења.

Број 1111 који се крије у данашњем датуму симбол је стварања, лидерства и изражавања свега скривеног у нама, наших могућности којих можда и нисмо свесни.

Астро нумерологија
