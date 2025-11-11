(ФОТО) ДОБИЛА ЈЕ ЈЕЗИВО ИМЕ! ОТКРИВЕНА НОВА ВРСТА ПЧЕЛА СА РОГОВИМА Научници јој дали име ЛУЦИФЕР! Ево где је пронађена
Аустралијски научници открили су нову врсту домац́е пчеле са сиц́ушним роговима, којој су дали прикладно "паклено" име Луцифер пчела.
Би-Би-Си наводи да су врсту Megachile Lucifer открили истраживачи док су посматрали ретку дивљу биљку која расте искључиво у Бремерским планинама у региону Голдфилдс (Златна поља) Западне Аустралије, на око 470 километара источно од Перта.
„Карактеристични мали рогови“ присутни су само код женки, према речима водећег истраживача др Кита Прендергаста са Универзитета Кертин.
Они би могли да се користе за одбрану, сакупљање полена и нектара или за сакупљање материјала попут смоле за изградњу гнезда.
„Женка је имала ове невероватне мале рогове на лицу“, рекао је др Прендергаст. „Када сам писао опис нове врсте, гледао сам Нетфликсову серију Луцифер у то време и име је савршено одговарало. Поред тога, велики сам обожавалац лика, тако да није било сумње.“
New 'Lucifer' bee with devil-like horns found in Australia https://t.co/nrzQUC1ddB
— BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2025
Име Луцифер, које на латинском значи „носилац светлости“, такође симболизује потребу да се светло упери ка већој заштити и истраживању аустралијских пчела, рекла је она, и боље разумевање начина опрашивања угрожених биљака.
У хришћанској теологији, Луцифер се често поистовећује са палим анђелом који се побунио против Бога и због своје ароганције је избачен из раја. Иако латинско име Луцифер првобитно значи „носилац светлости“ и односило се на јутарњу звезду (Венеру), касније је постало симбол Сатане у библијској и теолошкој традицији.
Студија, објављена у часопису „Journal of Hymenoptera Research“ позива власти да званично прогласе подручје где су пронађене нове врсте пчела и ретка дивља биљка заштићеним подручјем како би се спречило крчење шума и уништавање станишта.
„Пошто су нова врста и угрожена биљка пронађене на истом малом подручју, обе би могле бити угрожене деградацијом станишта и претњама попут климатских промена“, упозорила је др Прендергаст.
Додала је да многе рударске компаније чак ни не узимају у обзир домаће пчеле у својим проценама утицаја на животну средину.
„Као резултат тога, можда губимо неоткривене врсте, укључујући и оне које играју кључну улогу у очувању угрожених биљака и екосистема. Ако не знамо које пчеле постоје и од којих биљака зависе, могли бисмо изгубити обе пре него што их уопште упознамо“, закључила је она.