(ФОТО/ВИДЕО) НОВОСАЂАНКА КОЈА ЈЕ ОСВОЈИЛА АМЕРИКУ ПРОСЛАВИЛА 40. РОЂЕНДАН Нина Сеничар одувала свећице и направила успомене на несвакидашњи начин
Постоје жене које се не такмиче с временом - оне га преобразе у свој савезник.
Једна од њих је Нина Сеничар, српска глумица, модел и водитељка која данас пуни 40 година и доказује да живот после тридесетих не значи смиривање, већ тек почетак зрелости и самосвести.
На свом Инстаграм профилу Нина је поводом рођендана објавила фотографију уз духовиту поруку: "40!? Мора да је нека грешка... "
И управо у тој реченици сабрана је цела она - духовита, свесна, самоиронична и бескрајно шармантна.
Рођена у Новом Саду, Нина је још као девојка показивала не само лепоту, већ и ретку дозу харизме и радозналости. Након завршене Карловачке гимназије, уписала је економију на Бокони универзитету у Милану, али је модни свет брзо препознао њен потенцијал.
Њена каријера почела је као модел и ТВ лице у Италији, где је убрзо постала једно од најпознатијих имена на телевизији и у медијима. Водила је емисије, снимала кампање, гостовала у популарним програмима и градила имиџ жене која савршено комбинује интелигенцију, лепоту и харизму.
Италијанска публика обожавала ју је због топлине и искрености, а домаћа публика с поносом је гледала како једна девојка из Србије осваја Рим и Милано без скандала, само радом, образовањем и ставом.
Нина се није задовољила титулом водитељке и модела. У њој је увек постојала потреба да прича приче, да се изрази дубље, кроз емоцију и лик. Због тога је напустила сигурност италијанског ТВ света и преселила се у Лос Анђелес, где је уписала студије глуме и започела ново поглавље.
У Америци се појавила у више филмова и серија, међу којима су "Папилон" (2017) и "The Downside of Bliss", а њен рад препознат је по озбиљности и професионализму. Оно што многи цене код Нине јесте то што никада није покушавала да буде неко други - задржала је аутентичан нагласак, достојанство и природност.
У интервјуима често говори да је глума за њу “пут самоспознаје”, а не потрага за славом. И управо то је чини другачијом од многих који су кренули истим путем.
За разлику од многих јавних личности, Нина Сеничар не јури пажњу. На друштвеним мрежама делује природно, без филтера и напора да импресионира. Њене објаве приказују једноставне, лепе тренутке: породицу, море, природу, здрав живот и осмех.
Њен животни мото могао би стати у реченицу: “Мање позирања, више постојања.” Та филозофија прати је у свему - од начина на који се облачи, до начина на који говори о љубави, мајчинству и каријери.
Нина већ годинама живи у стабилној вези са аустралијским глумцем Џејом Кортнијем, познатим по улогама у филмовима "Suicide Squad" и "Divergent". Пар заједно има двоје деце, и њихов однос одише дискретном хармонијом, без потребе за медијском пажњом.
У јавности се ретко појављују заједно, али њихови осмеси и повремене објаве сведоче о партнерству заснованом на узајамном поштовању и слободи. Нина никада није дозволила да је дефинише туђи идентитет - она је остала своја, српска, нежна и јака у исто време.
Када се појави на црвеном тепиху, Нина увек одише минималистичком елеганцијом. Њена мода није гласна, али је беспрекорно складна - комбинација италијанског укуса и српске аутентичности.
У интервјуима често истиче да јој је унутрашњи мир важнији од спољашњег гламура.
"Срећа је када знаш да си на свом месту, без обзира где се то место налази", рекла је једном приликом.
Зато и није изненађење што многе жене у њој виде узор - не зато што је славна, већ зато што делује мирно, стабилно и у складу са собом.
Нина Сеничар данас, на свој 40. рођендан, не доживљава године као број, већ као доказ свега што је научила. Њена порука "40!? Мора да је нека грешка..." можда је шала, али иза ње се крије истина - жена која зна ко је, никада не стари.
Њен живот између Италије, Холивуда и Србије прича је о истрајности, али и о жени која је успела да сачува себе.
Док многи гледају како године пролазе, Нина показује како се може старити с достојанством, лепотом и осмехом који не бледе. И то је можда њен највећи успех.