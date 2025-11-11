clear sky
ОВА ИМЕНА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ СУ ПРАВА АМАЈЛИЈА Астролошкиња открила које да наденете својој ћерки како би УВЕК била срећна- Једно је посебно популарно у Србији!

11.11.2025. 08:39 08:48
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена
devojcica
Фото: unsplash.com

Избор имена један је од првих и најважнијих поклона које родитељи дају свом детету.

Оно не само да нас прати кроз живот, већ према веровањима астролога оставља дубок траг на судбину и постаје лични талисман који штити и води кроз различите изазове. Многи верују да име обликује карактер, да доноси срећу и привлачи позитивну енергију, а то посебно важи за женска имена.

Астролог Аделина Панина открива која имена су кроз векове сматрана заштитницима, који носе светлу енергију и срећу. Прави избор може помоћи вашој ћерки да у животу пронађе снагу, мудрост и унутрашњи мир, али и да привуче добре прилике, љубав и хармонију. Ова имена нису само звучна, већ имају и дубоко симболично значење, које је кроз историју повезано са срећом и благостањем.

Имена која штите девојчице

Софија – симбол мудрости и јасноће. Ово име дарује мир, бистрину ума и моћ да доноси праве одлуке у свим животним ситуацијама.

Вера – снага духа и поверење. Она која носи ово име уноси светлост и стабилност у свој свет, што јој помаже да превазиђе све препреке.

Нада – оптимизам и истрајност. Ово име учи да се не одустаје, да се увек види светло, чак и у најтежим тренуцима, и привлачи нове прилике.

Анастасија – обнова и снага. Ово име помаже да се после сваке тешкоће изнова устане и крене напред са самопоуздањем.

Имена која су амајлије

Злата – привлачи успех, обиље и "златну" животну фазу.

devojcica
Фото: unsplash.com

Варвара – симболизује независност, снагу природе и животну отпорност. Носитељка овог имена корача кроз живот својом јединственом стазом, пише Блиц жена.

Евгенија – дарује племенитост, достојанство и поштовање околине.

Александра – заштитница и борац. Ово име даје снагу да се заузме за себе и своје вољене.

Валерија – симбол виталности и здравља, жеља за енергичним и испуњеним животом.

"Име је кључ", наглашава астролог. "Најважније је да га бирате са срцем и безграничном љубављу. Тада свако које одаберете постаје моћни талисман, заштитник среће и водич кроз живот ваше ћерке."

 

