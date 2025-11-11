(ВИДЕО) УЗНЕМИРУЋИ САДРЖАЈ! ГРБАВИ КИТ УМАЛО ПРОГУТАО РОНИОЦА Из дубине се пијавио са разјапљеним устима! Камера све уснимила
Недалеко од обале Норвешке камера је забележила тренутак од којег застаје дах. Ронилац Синди Јанг (45) уживала је у разгледању морског света када се доживела искуство за памћење.
У једном тренутку, испод себе је угледала грбавог кита који је отворио уста и кренуо према њој. Подводна камера је све време била укључена.
На срећу, морска грдосија је у последњем тренутку променила правац, па је избегнута драма, преноси Дејли Мејл.
A near miss encounter, a diver almost got swallowed by a whale.
📹 ViralRush pic.twitter.com/m9tpiscLLa
— MDangana (@Jumzeey) November 8, 2025
Грбави китови имају карактеристичан облик тела, а одрасле јединке могу да достигну дужину до 16 метара и тежину до 30 тона. Присутни су у океанима и морима широм света, док обично прелазе до 25.000 километара сваке године.
Синди Јанг је имала среће да је грбави кит “промаши”, што се не може рећи за Американца Мајкла Пакарда који је доспео у жижу светских медија 2021, када је завршио у устима морске грдосије!
Све се одиграло у близини обале Провинстауна, где је ронио. У једном тренутку, нашао се у потпуном мраку, а онда схватио да га је прогутао грбави кит.
"Био је тотални мрак. У првом тренутку сам помислио да је ајкула, али нисам осетио зубе и простор је био много већи. Његови мишићи су почели да ме стежу, нисам могао да се померим”, испричао је касније медијима.