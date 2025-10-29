clear sky
(ВИДЕО) ИНТЕРНЕТ ПЛАЧЕ ОД СМЕХА И ВРАЋА СНИМАК ИЗНОВА Достављач цвећа сахрану претворио у комедију!

29.10.2025. 14:45 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
grob
Фото: Pexels

На друштвеним мрежама кружи снимак једне сахране, наводно у Еквадору, коју је обележио бизаран инцидент.

На самом почетку, видимо ожалошћену породицу која испраћа свог члана, а међу њима и достављача који је дошао да донесе цвеће.

Прошао без тежих последица

Док је покушавао да приђе ближе, није приметио свеже ископану раку која се налазила иза њега. То је била кључна грешка...

Тренутак касније, младић је пао у рупу, док су присутни остали у шоку. Неки су рукама покрили лица, док су други одмах потрчали да му помогну и извуку га.

 

@zuly_bd

 

♬ sonido original - Ramders Franco❤️

 

Срећом, момак је прошао без озбиљнијих повреда, а све време је држао цвеће које је донео за последњи испраћај.

Снимак је до данас прегледан више од 60 милиона пута, што га чини једним од најгледанијих и најкоментарисанијих садржаја на мрежама у последње време.

Магазин Занимљивости
