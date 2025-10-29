clear sky
ПРОГЛАШЕН НАЈЛЕПШИ БОЖИЋНИ ВАШАР ЗА 2025. ГОДИНУ А ово су фаворити које вреди посетити ЈЕДАН ЈЕ И У РЕГИОНУ

29.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
БОЖИЋ
Фото: youtube printscreen/Prowalk Tours

Према најновијој листи магазина Time Out, Нирнберг је проглашен за најбољи божићни вашар у Европи за 2025. годину, док га у стопу прате адвенти у Манчестеру и Паризу.

Иако нам се чини да је лето тек завршило, празнична сезона већ лагано куца на врата.

Јутра су свежија, дани краћи, а излози почињу да сијају у духу Божића. Ако ове зиме желите да доживите праву чаролију - блиставе лампице, мирис куваног вина и празничне мелодије на улицама, право је време да испланирате своје адвентско путовање.

А сада знамо и где да идете.

Нирнберг - победник међу божићним вашарима за 2025. годину

Према престижној листи коју је објавио портал Time Out, за најбољи божићни вашар у Европи за 2025. годину изабран је - Нирнберг.

Овај град у немачкој покрајини Баварској већ вековима негује традицију празничних вашара, а сваког децембра претвара се у право зимско царство које годишње посети више од два милиона људи.

Централни градски трг Hauptmarkt у време адвента блиста од хиљада светилки, украшених дрвених кућица и мириса нирнбершке кобасице и куваног вина (Glühwein).

Посебну драж дају и "божићни анђели", девојке у златним костимима које са осмехом поздрављају посетиоце, позирају за фотографије и шире празничну радост.

Вечери су посебно магичне, уз чашу топлог вина, димљено пиво, колаче са циметом и опуштено ћаскање под светлима, дух празника се осећа у сваком кутку.

божић
Фото: Ilustracija pixabay

Ко су остали фаворити?

2. место: Манчестер, Велика Британија

Британски град изненадио је богатом понудом адвентских догађања, од тематских штандова и концерата до спектакуларне новогодишње расвете. Идеално за оне који желе нешто другачије, ван уобичајених дестинација.

3. место: Париз, Француска

Романтични Париз зими добија посебно шармантан сјај, од светлукаваих булевара и вашара код Ајфелове куле до празничних тераса и гурманских понуда. Савршено за оне који желе спој елеганције и празничне чаролије.

Најлепши божићни вашари у Европи које вреди посетити

Ако планирате путовање у ово доба године, ево листе најпопуларнијих и најлепших божићних вашара у Европи које сваке године привуку хиљаде посетилаца:

Нирнберг, Немачка - традиционалан, аутентичан, без претеране комерцијализације.

Беч, Аустрија - раскошна празнична сценографија испред дворца Schönbrunn и Градске скупштине.

Стразбур, Француска - најстарији божићни вашар у Француској, с бајковитим штандовима и светлима.

Праг, Чешка - средњовековни трг, чешки колачи, дрвене играчке и пиво у зимском издању.

Копенхаген, Данска - Tivoli парк претвара се у божићни рај с возићима, светлима и данским посластицама.

Брисел, Белгија - предивна светлосна представа на Градском тргу и специјалитети из свих делова земље.

Колмар, Француска - као из бајке: мале улице, шарене кућице, локална вина и божићни дух на сваком кораку.

Талин, Естонија - једна од најромантичнијих дестинација, с дрвеним кућицама и снежним улицама.

Дрезден, Немачка - место где је све почело, са више од 500 година традиције божићних вашара.

Загреб, Хрватска - више пута проглашен за најбољи адвент у Европи, познат по доброј атмосфери и програму.

Зашто путовати на адвент?

Божићни вашари нису само шопинг и лампице, они су место сусрета култура, старих заната, локалних специјалитета и празничне топлине.

Било да путујете с породицом, партнером или сами, ово је време када се Европа претвара у велику зимску бајку и свака улица има своју причу.

ЕУправозато

