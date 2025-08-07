УЛЕТЕО КОЛИМА НА БОЖИЋНИ САЈАМ И УСМРТИО ШЕСТ ЉУДИ- САДА ПРЕТИ ИЗ ЗАТВОРА Убица послао писмо на осам страна: "Спреман сам да убијам још"
Бизаран случај потреса Немачку
Убица Талеб А. (50), који је 20. децембра прошле године на божићном сајму у Магдебургу теренцем БМВ-а убио шест особа, наводно је из затвора у Дрездену, у руком написаном писму на осам страница, оправдао свој напад и изнео нове претње.
Како преносе немачки портали, у писму написаном 26. марта, а које је предато Јавном тужилаштву у Наумбургу и за које истражитељи верују да је аутентично због упоређивања с рукописом пронађеним у Талебовом возилу коришћеном у нападу, убица је написао: “Сада сам поносан на 20. децембар и сада сам спреман властитом руком покољен још Немаца”, цитирали су истражитељи листа Volksstimme.
Талеб А. који је радио као психијатар у болници у Бернбургу, је такође написао да, уколико би било могуће вратити време, поново би извео напад на божићни сајам.
Писмо такође открива да осуђеник, родом из Саудијске Арабије, себе види као жртву. Према његовом писму, он је поднео неколико казнених пријава, укључујући и за наводну крађу УСБ-а, а након што су све биле одбачене, то га је наводно радикализовало.