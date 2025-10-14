overcast clouds
14°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИЗАРНО И ВИРАЛНО: УЗ МУЗИКУ И ПРСКАЛИЦЕ ЗАСЛАДИЛИ СЕ ТОРТОМ У ОБЛИКУ МРТВАЧКОГ САНДУКА Кад се гробари окупе, то је далеко од тужног!

14.10.2025. 16:56 17:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
ГРОБАРИ
Фото: Printscreen Youtube/ Paracin grobarijada 2025

Срби воле славља и не треба им чак ни посебан повод да се окупе и проведу уз иће и пиће. Међутим, има једна весела манифестација која традиционално, једном годишње, већ готово деценију и по окупља људе који нам се свима „нађу” при руци кад нас обузме туга.

Погађате, у питању су гробари! И док се део нације снебива на саму помен њих, други пак кажу па то је посао као и сваки други.

Посао као посао, па и људи као људи, који су недавно организовали 14. по реду Гробаријаду. Ове године је избор пао на Параћин.

И можда би нам то и промакло да нисмо погледали вирални снимак на ТикТоку на коме се уз звук Посмртног марша износи и сервира торта, док около раде прскалице, а из сандука излази дим.

 

Ступили смо у контакт са овогодишњим организатором, погребним предузећем Венац Јовановић из Параћина, чији нам је власник, Милан Јовановић, из прве руке препричао како се славило тог 4. октобра.

– Било је баш весело. Трајало је од 16 часова једног дана, до два-три часа иза поноћи. Врхунац славља било је изношење торте, традиционално у облику сандука. Све је било пропраћено „Погребним маршем” – прича Милан за Телеграф.

Иначе, на овој фешти било је око 180 фирми и барем 270 људи.

– Дошле су колеге из региона: Северна Македонија, Грчка, Бугарска, Црна Гора. Присутни су били и медији из иностранства – наводи наш саговорник.

Иначе, Параћин је сад домаћин, па, како нам је открио Јовановић, опет 2033. године. Организатор се бира на врло занимљив начин.

– Постоји једна књига коју ми зовемо „гробљанка”. То је својеврсна штафета коју предаје овогодишњи „носилац” ономе који ће правити манифестацију идуће године. То ће бити Петровац на Млави – каже Милан.

Наш саговорник каже да је на „Гробаријади” увек лепо дружење и провод, али такође и сјајна прилика за размену пословних идеја и искустава, као и за договоре о будућој сарадњи.

Музички репертоар је, што се каже, „од Силване до Нирване”, а ове године специјални гост био је певач народне музике Мики Гајић.

гробари манифестација параћин
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГРОБАРИ ОВДЕ ТРАЖЕНИ И СА ДОКТОРАТОМ Нуде плату од 1.500 евра ЕВО КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ

ГРОБАРИ ОВДЕ ТРАЖЕНИ И СА ДОКТОРАТОМ Нуде плату од 1.500 евра ЕВО КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ

20.07.2025. 22:33 22:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СМРТНО ОЗБИЉАН СПОРТ, А ПРВА НАГРАДА – ЗЛАТНА ЛОПАТА Јесте ли знали да постоји светско првенство у копању гробова?
гробар

СМРТНО ОЗБИЉАН СПОРТ, А ПРВА НАГРАДА – ЗЛАТНА ЛОПАТА Јесте ли знали да постоји светско првенство у копању гробова?

25.09.2025. 13:55 14:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај