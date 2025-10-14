БИЗАРНО И ВИРАЛНО: УЗ МУЗИКУ И ПРСКАЛИЦЕ ЗАСЛАДИЛИ СЕ ТОРТОМ У ОБЛИКУ МРТВАЧКОГ САНДУКА Кад се гробари окупе, то је далеко од тужног!
Срби воле славља и не треба им чак ни посебан повод да се окупе и проведу уз иће и пиће. Међутим, има једна весела манифестација која традиционално, једном годишње, већ готово деценију и по окупља људе који нам се свима „нађу” при руци кад нас обузме туга.
Погађате, у питању су гробари! И док се део нације снебива на саму помен њих, други пак кажу „па то је посао као и сваки други”.
Посао као посао, па и људи као људи, који су недавно организовали 14. по реду Гробаријаду. Ове године је избор пао на Параћин.
И можда би нам то и промакло да нисмо погледали вирални снимак на ТикТоку на коме се уз звук Посмртног марша износи и сервира торта, док около раде прскалице, а из сандука излази дим.
Ступили смо у контакт са овогодишњим организатором, погребним предузећем Венац Јовановић из Параћина, чији нам је власник, Милан Јовановић, из прве руке препричао како се славило тог 4. октобра.
– Било је баш весело. Трајало је од 16 часова једног дана, до два-три часа иза поноћи. Врхунац славља било је изношење торте, традиционално у облику сандука. Све је било пропраћено „Погребним маршем” – прича Милан за Телеграф.
Иначе, на овој фешти било је око 180 фирми и барем 270 људи.
– Дошле су колеге из региона: Северна Македонија, Грчка, Бугарска, Црна Гора. Присутни су били и медији из иностранства – наводи наш саговорник.
Иначе, Параћин је сад домаћин, па, како нам је открио Јовановић, опет 2033. године. Организатор се бира на врло занимљив начин.
– Постоји једна књига коју ми зовемо „гробљанка”. То је својеврсна штафета коју предаје овогодишњи „носилац” ономе који ће правити манифестацију идуће године. То ће бити Петровац на Млави – каже Милан.
Наш саговорник каже да је на „Гробаријади” увек лепо дружење и провод, али такође и сјајна прилика за размену пословних идеја и искустава, као и за договоре о будућој сарадњи.
Музички репертоар је, што се каже, „од Силване до Нирване”, а ове године специјални гост био је певач народне музике Мики Гајић.