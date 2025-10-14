ВЕРИЛА СЕ МЕЛИНА ЏИНОВИЋ Изабраник њеног срца 25 година старији бизнисмен
Како ексклузивно сазнаје "Блиц", Мелина Џиновић (44) се верила у суботу за успешног бизнисмена (69).
Наиме, бивша супруга певача Халида Џиновића, Мелина Џиновић се верила у суботу за свог новог изабраника, успешног бизнисмена који има 69 година.
Вериба је прослављена у Монаку где модна креаторка већ неко време живи са својим партнером.
Иначе, цело лето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вереником на његовом броду дугачком 48 метара којим су пловили и обилазили разне дестинације.
Са вереником живи у Монаку
Вереник Мелине Џиновић је успешан бизнисмен има империју, а њих двоје уживају у љубави и она живи са њим у Монаку.
Иначе, Мелина Џиновић је са певачем Харисом Џиновићем провела више од две деценије у браку и са којим је добила двоје деце.
Након развода се одселила из Србије, а ћерка Ђина јој је често ишла у посету и показивала у каквом луксзу се башкаре.
"Одлепио је за њом"
Једна од Милениних првих комшиница је Српкиња која је изнела тврдње о новом дечку модне креаторке.
- Овај стан у коме је сад Мелина није њен, већ је у власништву њеног дечка. Он ту некретнину има неколико година. Познат је широј јавности у Србији, али не бих о томе. Тачно је да је милионер, а старији је од Мелине скоро 20 година. Жена дефинитивно воли старије мушкарце, то јој је фетиш. Он је баш одлепио за њом и труди се да јој удовољи у свему. Врло су дискретни, ретко одавде излазе заједно. Стан им је један од најлепших у згради, имају фантастичан поглед на главни булевар, али и на море. Човек је врло галантан, он јој је преко својих веза и средио отварање бутика у једној концепт радњи, где продаје своје хаљине. Мелина је инсистирала да и ту почне да се бави продајом тих хаљина, да не би испало да само седи у Монте Карлу и ништа не ради, да само троши паре - тврди комшиница Мелина Џиновић за домаће медије.
Причало се да је банкротирала
Подсетимо, како су писали медији, Мелина Џиновић је, банкротирала након развода од певача Хариса Џиновића.
Бренд Мелине Џиновић, који се бави производњом хаљина, у 2024. години бележи највећи финансијски минус до сада - чак 3 милиона и 269 хиљада динара, показују званични подаци доступни на Агенцији за привредне регистре.
Велики губитак се догодио након њеног развода од Хариса Џиновића.
- Мелинин бренд се бори са изузетно смањеном потражњом и растућим трошковима. Луксузна мода је скупа за одржавање, а тржиште у Србији је ограничено. На све то, њене цене су астрономске. Ја не знам ко то може да приушти... Морам да признам да се мало занела! Питање је како ће се извући из ове ситуације, јер су ови минуси сигнал да нешто озбиљно не функционише - рекао је извор за домаће медије.
"Профитирала сам у животу због разлике у годинама"
Иначе, Мелина је увек истицала да разлика у годинама никада није била препрека у њеном и Харисовом браку.
- Ја сам из те разлике у годинама изузетно профитирала у животу. Године су ствар на папиру. Хариса сам упознала када је он увелико имао каријеру и нисам морала да пролазим са њим пут до успеха, више и мање успешне покушаје, разочарања и несигурности, што генерално пролазите са неким ваших година - говорила је раније Мелина.