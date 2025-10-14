ЛИГА ШАМПИОНА: Раднички надиграо Вашаш
Ватерполисти Радничког савладали су Вашаш резултатом 17:16 на старту групне фазе Лиге шампиона.
Шумадинци нису најбоље отворили утакмицу, поготово у одбрани, што је тим нашег тренера Слободана Никића, предвођен искусним Бенцеом Баторијем, умео да казни. Већ на старту стекао је два гола предности (2:0), а средином деонице отишао је и на три гола „вишка“ (4:1, 5:2).
Ипак, Крагујевчани су на време ухватили прикључак. У финишу четвртине Муришић је погодио са играчем више, а већ на старту друге деонице Андрија Прлаиновић је био прецизан са дистанце (4:5). На изједначење се чекало до средине периода, када је Страхиња Рашовић погодио са играчем више (7:7), али се Мађари нису предавали. Таман када се чинило да је Раднички надомак преокрета, искористили су две бројчане предности преко Салаија и Ђурђића и вратили се на „плус два“ – 9:7. Тада су на сцену поново ступили Прлаиновић и Рашовић и поставили егал на полувремену (9:9).
Вашаш није намеравао да посустане, па се захваљујући Ђафрашу и Баторију два пута враћао на два гола вишка (9:11, 10:12). Раднички је потом коначно заиграо како уме и головима Муришића, Прлаиновића и Страхиње Рашовића направио преокрет за два гола предности на уласку у последњу деоницу. Скоро шест минута Крагујевчани нису примили погодак, умногоме захваљујући и добрим одбранама и енергијом коју је унео резервни чувар мреже Стефан Тодоровски, својим уласком почетком другог полувремена. Шест и по минута пре краја Ангелос Влахопулос је одвео је Раднички на „плус три“ (15:12). Ту предност домаћин је задржао до минут и 12 секунди пре краја, а све што су Мађари потом успели да ураде било је да ублаже пораз.
Најефикаснији у крагујевачком саставу био је капитен Андрија Прлаиновић са шест голова, а пратили су га Страхиња Рашовић са четири и Ангелос Влахопулос са три.
У пораженом тиму предњачио је Тамаш Ђафраш са пет погодака, док су по три постигли Црногорац Богдан Ђурђић, Бенце Батори и Петер Салаји.
У првом сусрету А групе Олимпијакос је у Атини надиграо Младост 13:9.
Раднички – Вашаш 17:16 (3:5, 6:4, 5:3, 3:4)
КРАГУЈЕВАЦ: Базен: „Раднички“. Судије: Давид Гомез (Шпанија) и Алесандро Северо (Италија).
РАДНИЧКИ: Филиповић, С. Рашовић 4, Дедовић, Ранђеловић, П. Јакшић, Пијетловић, Прлаиновић 6, Иванов, Муришић 2, Вапенски 2, Влахопулос 3, В. Рашовић, Тодоровски, Дадвани. Тренер: Урош Стевановић.
ВАШАШ: Мишеи, Лакатош 2, Таси, Варнаји, Габор, Сели-Ројшер, Дала, Ђурђић 3, Фосколос, Батори 3, Ђафраш 5, Салаји 3, Жоао Педро, Рагач. Тренер: Слободан Никић.