(ФОТО) „Мало ко га је испоштовао к'а ми" ОДЛАЗАК ЧУВЕНОГ ПАЋОТИЈА ПОТРЕСАО НИКШИЋАНЕ Помиње се и пригодна ИНСТАЛАЦИЈА на ЛОВЋЕНУ
Ћезаре Паћоти, италијански дизајнер обуће, преминуо је у 67. години, а Никшићани су одлучили да се од њега опросте на симболичан начин.
Наиме, опште је познато да је обућа коју је дизајнирао Паћоти једна од најпопуларнијих у Црној Гори, као и да је мушкарци неретко носе како би показили свој префињен имиџ.
Међутим, вест да је италијански дизајнер Ћезаре Паћоти преминуо уздрмала је готово све становнике Црне Горе, поготово млађу генерацију.
Управо због овога, група Никшићана одлучила је да се поздрави са Паћотијем на јединствени начин, те су му последњи поздрав послали путем друштвених мрежа.
Паћоти, брате, хвала на свему! Твоји Никшићани - написали су они.
Ова објава покренула је праву лавину коментара у којима су му многи указали поштовање и захвалност.
Malo ga je ko ispostova ka mi pic.twitter.com/ih6hghlDr0
— D̶a̶r̶k̶o̶ B̶u̶l̶a̶t̶o̶v̶i̶ć (@DBulatovic) October 13, 2025
„Мало ко га је испоштовао к'а ми", "Предлог: Неко село у Црној Гори да носи назив Паћотићи", "Треба опроштај да му се уради, нека модерна инсталација Паћоти патика нешто на Ловћену да му се стави", "Пола Србије и Црне Горе у жалости", "Треба му дати улицу у Подгорици" гласили су само неки од коментара.
Како подсећа Информер, локални лист из Чачка објавио је читуљу за Ђорђа Арманија са необичним детаљима, а како се спекулише на друштвеним мрежама њу су издали шанери из овог краја у знак захвалности!