  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
ОТВОРЕН ТЕСТАМЕНТ ЂОРЂА АРМАНИЈА Један човек добио највеће поверење легендарног дизајнера

14.10.2025. 18:15 18:19
армани
Фото: Youtube Printscreen/мCBC News

Ђорђо Армани преминуо је 4. септембра у 91. години, а сада су познати детаљи његовог тестамента.

Фондација Ђорђо Армани именовала је Панталеа дел Орка за свог новог председника, показује документ који је видео Ројтерс. Панталео дел Орко, приватни и пословни партнер славног италијанског дизајнера који је преминуо почетком септембра, биће у одбору Фондације са још четири члана.

То су Ротшилдов банкар Ирвинг Белоти, Арманијев нећак Андреа Камерана, нотарка Елена Теренги и адвокат Андреа Силвестри, додаје британска агенција. Фондација, коју је дизајнер Дорђо Армани водио до своје смрти, контролише 30 одсто гласова у његовом пословном царству. Очекује се да ће она такође предложити име новог извршног директора модне групе Армани.

 

 

У оквиру тестамената, Армани је својим наследницима наложио продају 15 одсто удела у модној групи, при чему ће приоритет имати луксузни конгломерат LVMH, компанија Лореал, лидер у индустрији наочара Есилор луксотика или нека друга група „једнаког статуса” коју одреди Фондација у договору са дел Орком.

Фондација Ђорђо Армани постаће комплетни власник фирме коју је основао модни дизајнер, наводи се у тестаменту који је оставио недавно преминули креатор, пренели су италијански медији.

Панталео дел Орко ће имати 40 одсто гласачких права у располагању акцијама фирме, док ће 30 одсто имати Фондација Армани, а по 15 одсто породични наследници, Арманијева нећака Силвана Армани и нећак Андреа Камерана.

