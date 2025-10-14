ОТВОРЕН ТЕСТАМЕНТ ЂОРЂА АРМАНИЈА Један човек добио највеће поверење легендарног дизајнера
Ђорђо Армани преминуо је 4. септембра у 91. години, а сада су познати детаљи његовог тестамента.
Фондација Ђорђо Армани именовала је Панталеа дел Орка за свог новог председника, показује документ који је видео Ројтерс. Панталео дел Орко, приватни и пословни партнер славног италијанског дизајнера који је преминуо почетком септембра, биће у одбору Фондације са још четири члана.
То су Ротшилдов банкар Ирвинг Белоти, Арманијев нећак Андреа Камерана, нотарка Елена Теренги и адвокат Андреа Силвестри, додаје британска агенција. Фондација, коју је дизајнер Дорђо Армани водио до своје смрти, контролише 30 одсто гласова у његовом пословном царству. Очекује се да ће она такође предложити име новог извршног директора модне групе Армани.
У оквиру тестамената, Армани је својим наследницима наложио продају 15 одсто удела у модној групи, при чему ће приоритет имати луксузни конгломерат LVMH, компанија Лореал, лидер у индустрији наочара Есилор луксотика или нека друга група „једнаког статуса” коју одреди Фондација у договору са дел Орком.
Фондација Ђорђо Армани постаће комплетни власник фирме коју је основао модни дизајнер, наводи се у тестаменту који је оставио недавно преминули креатор, пренели су италијански медији.
Панталео дел Орко ће имати 40 одсто гласачких права у располагању акцијама фирме, док ће 30 одсто имати Фондација Армани, а по 15 одсто породични наследници, Арманијева нећака Силвана Армани и нећак Андреа Камерана.