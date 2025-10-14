ОТАРАСИТЕ СЕ ЦРВЕНОГ НОВЧАНИКА! Само ова боја ће вам донети обиље новца НАБАВИТЕ ГА ШТО ПРЕ
Деценијама се веровало да је црвени новчаник симбол богатства, јер подстиче енергију, активност и страст.
Међутим, све више савремених тумача закона универзума и фенг шуи мајстора тврди да управо та боја може бити разлог што новац „изгара“ и не задржава се дуго у вашем дому.
Црвена боја, енергија која сагорева новац
Према фенг шуи принципима, црвена припада елементу ватре. Она симболизује снагу и моћ, али у простору или предметима повезаним с финансијама, може деловати као „пламен“ који све троши. Зато се каже да црвени новчаник јесте магнет за новац, али само краткорочно. Привуче га, па га исто тако брзо и „спали“.
Плава боја, новац који отиче као вода
Многи бирају плаве нијансе јер делују смирујуће, али у фенг шуи симболици, плава је боја воде, а вода све односи. Тако и новац, уместо да се множи, лагано „отица“ на неочекиване трошкове.
Златни и зелени новчаници, симбол стабилности и обиља
Стручњаци за енергију простора кажу да златна и зелена боја представљају најснажније вибрације изобиља.
Златни новчаник симболизује благостање, стабилност и енергију сунца. Он не само да привлачи новац већ га и задржава.
Зелени новчаник, пак, везује се за раст и напредак, баш као што све зелено у природи буја и шири се.
Важан је и садржај
Без обзира на боју, фенг шуи саветује да новчаник никада не буде претрпан рачунима, старим папирићима или истеклим картицама. У њему треба чувати само новац, важне картице и можда један симбол изобиља, слику златног змаја, кованицу са квадратном рупом или папирић са афирмацијом попут: „Мој новчаник је увек пун.“
Универзум одговара на енергију, не на бројке
Иако се не ради о магији, већ о енергетском односу према новцу, фенг шуи учи да начин на који га чувамо и гледамо утиче на то како ће он долазити у наш живот. Ако новчаник изгледа уредно, лепо и симболизује богатство, шаљете Универзуму поруку да сте спремни за обиље.
Можда није свеједно који новчаник бирате. Ако верујете у енергију и законе универзума, следећи пут када будете мењали новчаник, размислите о златној нијанси. Можда управо она постане ваш талисман просперитета.