И после Арманија - Армани!

МИЛАНСКА НЕДЕЉЕ МОДЕ НЕ МОЖЕ БЕЗ ЂОРЂА Емпорио Армани представио ПРВУ колекцију након СМРТИ свог оснивача! Све је урађено према његовој визији (ФОТО, ВИДЕО)

25.09.2025. 23:15 23:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
мода
Фото: Tanjug (AP Photo/Luca Bruno)

МИЛАНО: Модна кућа Емпорио Армани представила је своју прву колекцију након смрти оснивача бренда, Ђорђа Арманија 4. септембра.

Колекција је носила назив "Риторни" (Повратак), а представљена је током Миланске недеље моде. 
 

Армани је радио на колекцији све до последњег дана свог живота, а модни догађаји на Миланској недељи моде планирани су и припремљени према његовој визији, саопштила је та модна кућа.
 

На крају ревије, модели су изашли на писту и аплаузима одали почаст Арманију, који је умро у 92. години, преноси агенција Анса.
 

Присутни су реаговали емотивно на одсуство Арманија, присећајући се његовог последњег поздрава миланској јавности, који је одржан само неколико недеља пре његове смрти, наводи италијанска агенција.

мода
Фото: Tanjug (AP Photo/Luca Bruno)


 

Колекција "Риторни" инспирисана је путовањима, повратку у град након одмора и носи елементе из различитих култура. 
 

Укључује комаде у неутралним тоновима и лаганим, дугим формама које комбинују мушке и женске елементе. 
 

Поред тога, коришћени су материјали као што је најлон, а дизајнирани су и деликатни комади са кристалима и извезеним туникама.

мода
Фото: Tanjug (AP Photo/Luca Bruno)

Колекција је представљена у оквиру прославе 50. годишњице бренда, а најављена је велика изложба у галерији уметности Брера у Милану, где ће бити приказани Арманијеви радови уз уметничка дела.
 

армани колекција недеља моде Милано
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
