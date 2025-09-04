ОДЛАЗАК СВЕТСКЕ МОДНЕ ИКОНЕ Преминуо Ђорђо Армани (ФОТО, ВИДЕО)
Модни креатор Ђорђо Армани преминуо је данас у 91. години
У Милану је, у 91. години, преминуо Ђорђо Армани, један од највећих светских модних дизајнера и оснивач бренда који је постао симбол елеганције. Његова визија је променила моду и начин на који је свет доживљава.
Армани је 1975. године основао своју модну кућу и убрзо стекао светску славу. Његови кројеви, једноставни а отмено дизајнирани, донели су револуцију у мушкој и женској одећи. Постао је синоним за безвременску елеганцију и стил који је спајао удобност и луксуз.
Његов рад није био везан само за модне писте – Армани је облачио филмске звезде, спортисте и јавне личности, али је исто тако креирао и пословну моду која је постала део свакодневице широм света.
У Милану у понедељак Дан жалости
У Милану ће у понедељак бити Дан жалости поводом сахране модног креатора Ђорђа Арманија, изјавио је градоначелник тог италијанског града, Ђузепе Сала, јавља Танјуг.
Сала је истакао да је Армани био и да ће увек бити један од највећих представника италијанске и миланске моде у свету, као и да су његове креације биле елегантне и одмерене, пренела је Анса.
Милану ће недостајати његова креативна визија, његово активно учешће и његова подршка животу нашег града, навео је Сала.
И до последњих дана био је активан у послу, доказујући да страст према стварању никада не стари.
Иако је Ђорђо Армани отишао, његово дело и утицај остају трајно уписани у историју моде.
Матарела: Био је симбол италијанске генијалности у свету
Модни креатор Ђорђо Армани био је симбол италијанске генијалности у свету, поручио је данас председник Италије Серђо Матарела поводом смрти прослављеног дизајнера.
Председник Републике Серђо Матарела изражава саучешће поводом смрти Ђорђа Арманија, мајстора стила и моде и симбола италијанске генијалности у свету, наводи се у саопштењу председничке палате Квиринале, преноси агенција АНСА.
У саопштењу се наводи да је Армани (91) био повучена и дискретна личност, човек којег је красила константна, неуморна креативност.
Истиче се да је током дугих година своје плодне каријере Армани редефинисао каноне елеганције и луксуза на међународном нивоу.
Његова софистицирана једноставност, посвећеност квалитету и пажња усмерена на детаље, инспирисали су и утицали на генерације дизајнера, наводи се у саопштењу из кабинета италијанског председника Серђа Матареле.