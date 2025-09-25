Звер на два точка!
СТИГАО ЈЕ ПОБЕДНИК Први теренац марке ДУКАТИ представљен у у резиденцији ИТАЛИЈАНСКОГ АМБАСАДОРА У БЕОГРАДУ Перформансе су му лудило!
БЕОГРАД: Италијански произвођач моторцикала Дукати представио је вечерас свој први модел теренског мотора на у резиденцији италијанског амбасадора у Београду.
На премијерном представљању теренца Ducati Desmo MX450, госте је поздравио домаћин, италијански амбасадор Лука Гори и рекао да се данас у Италији обележава дан спорта.
Желимо да славимо не само спорт као перформанс или такмичење, већ и као моћан инструмент дипломатије, инструмент сарадње и дијалога, рекао је Гори.
Представник Дукатија Герардо Морико изјавио је да је у Србији врло распрострањена страст према мотоциклизму и да предвиђа да ће мотоциклиста бити још више.
Ми производимо моћна и спортска возила и зато доста улажемо у обуке на стази и теренске, једну од њих смо врло успешно организовали пре неколико дана у Србији, додао је Морико.
Како каже, ово је и важан део пословне стратегије, с обзиром на то да Дукати важи за водећег произвођача тркачких мотора али до сада није имао моделе за вожњу ван друмова.
Желимо да пружимо нашим 'дукатистима' нешто ново - већина 'Moto GP' и 'Superbike' тркача користи офроуд моторе за обуку, зато смо желели да им понудимо могућност да се обучавају управо на Дукатију, рекао је Морико.
Како каже, ово ће помоћи да освојимо нову нишу на тржишту и али и да приближимо љубитеље мотокроса нашим основним моделима.
"Ducati Desmo MX450" опремљен је једноцилиндричним мотором од 449,6 цц, снаге 63,5 КС при 9.400 обртаја у минуту на алуминијумском раму од 8,96кг.
Мотор MX450 је већ показао свој потенцијал као победничка машина на италијанском такмичењу MX1 прошле године, а у Србији ће се продавати од почетка следеће недеље по цени од 13.490 евра.