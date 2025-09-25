overcast clouds
19°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВИХ ДАНА СВЕ ОЧИ УПРТЕ У РИЈАНУ И РОКИЈА!

(ФОТО) РОДИЛА МУ ЈЕ ТРЕЋЕ ДЕТЕ, А САД СВИ ПИТАЈУ САМО ЈЕДНО! Да ли ће је оженити? Певачев одговор изненадио све

25.09.2025. 21:50 22:00
Пише:
Дневник
Извор:
Ona/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: Танјуг (Photo by Lewis Joly/Invision/AP, File)

Славни музички пар Ријана и АсАП Роки дочекали су своје треће дете, девојчицу по имену Роки Ајриш Мајерс.

Ово је њихова прва ћерка, док већ имају двојицу синова: трогодишњег РЗА и двогодишњег Рајота Роуза. Посебно значење крије се и у имену њихове девојчице - "Роки" као омаж уметничком имену репера, а "Ајриш" у част Ријанином оцу Роналду Фентију, који је преминуо раније ове године.

 

Љубав иза затворених врата

Иако су често у центру пажње на црвеном тепиху, Ријана и Роки свој приватни живот углавном чувају далеко од камера. Ипак, репер је за ELLE открио детаље њихове интиме и осврнуо се на питање брака.

да
Фото: youtube prinstcrin/ E! News

На питање да ли планирају да се венчају, насмејао је све одговором:

- Како знате да већ нисам муж?

Додао је да то неће још потврдити, али је јасно ставио до знања да је Ријана његова "жена" у сваком смислу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

 

- Не причамо превише о послу, јер нам је тога и превише сваког дана. Када дођемо кући, све се врти око породице. То је наш фокус, то је наша снага, рекао је Роки.

 

Ријана вести објавила на мрежама

Открио је и да су прижељкивали да трећа беба буде девојчица.

- Молимо се за девојчицу… Ова трудноћа је толико другачија од претходне две. Надам се да ће бити девојчица, човек то осећа, рекао је непосредно пре порођаја.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

 

Њихове жеље су се оствариле 13. септембра, када је мала Роки дошла на свет. Вест су поделили са светом тек јуче, 24. септембра, уз фотографију на којој Ријана држи бебу и поруку: "Роки Ајриш Мајерс, 13. септембар 2025."

У коментарима се огласио и поносни тата: "МОЈЕ МАЛЕ ДАМЕ."

 

Ријана музичар брак деца беба
Извор:
Ona/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај