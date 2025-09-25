ОВИХ ДАНА СВЕ ОЧИ УПРТЕ У РИЈАНУ И РОКИЈА!
(ФОТО) РОДИЛА МУ ЈЕ ТРЕЋЕ ДЕТЕ, А САД СВИ ПИТАЈУ САМО ЈЕДНО! Да ли ће је оженити? Певачев одговор изненадио све
Славни музички пар Ријана и АсАП Роки дочекали су своје треће дете, девојчицу по имену Роки Ајриш Мајерс.
Ово је њихова прва ћерка, док већ имају двојицу синова: трогодишњег РЗА и двогодишњег Рајота Роуза. Посебно значење крије се и у имену њихове девојчице - "Роки" као омаж уметничком имену репера, а "Ајриш" у част Ријанином оцу Роналду Фентију, који је преминуо раније ове године.
Љубав иза затворених врата
Иако су често у центру пажње на црвеном тепиху, Ријана и Роки свој приватни живот углавном чувају далеко од камера. Ипак, репер је за ELLE открио детаље њихове интиме и осврнуо се на питање брака.
На питање да ли планирају да се венчају, насмејао је све одговором:
- Како знате да већ нисам муж?
Додао је да то неће још потврдити, али је јасно ставио до знања да је Ријана његова "жена" у сваком смислу.
- Не причамо превише о послу, јер нам је тога и превише сваког дана. Када дођемо кући, све се врти око породице. То је наш фокус, то је наша снага, рекао је Роки.
Ријана вести објавила на мрежама
Открио је и да су прижељкивали да трећа беба буде девојчица.
- Молимо се за девојчицу… Ова трудноћа је толико другачија од претходне две. Надам се да ће бити девојчица, човек то осећа, рекао је непосредно пре порођаја.
Њихове жеље су се оствариле 13. септембра, када је мала Роки дошла на свет. Вест су поделили са светом тек јуче, 24. септембра, уз фотографију на којој Ријана држи бебу и поруку: "Роки Ајриш Мајерс, 13. септембар 2025."
У коментарима се огласио и поносни тата: "МОЈЕ МАЛЕ ДАМЕ."