НОВА НАДА У МЕДИЦИНИ Лек који кошта мање од кафе показује невероватне резултате у борби против рака
Тумори су имали мутације у сигналном путу ПИК3, за које се раније сумњало да чине рак осетљивим на аспирин. Ово је прво рандомизовано испитивање које тестира ову хипотезу.
Резултати су били импресивни: после три године, само 7,7 одсто пацијената који су свакодневно узимали аспирин имало је повратак рака.
У поређењу са тим, група која је узимала плацебо имала је ризик од 14,1 до 16,8 процената, у зависности од врсте мутације. То представља смањење ризика до 55 одсто.
"Аспирин је лек који је лако доступан широм света и изузетно јефтин у поређењу са многим модерним лековима против рака, што је веома позитивно", рекла је хирург Ана Мартлинг из Каролинског института у саопштењу за штампу шведског института.
Разумевање механизма деловања аспирина
Научници претпостављају да аспирин делује путем неколико могућих механизама: смањује упалу, ограничава раст тумора, омета функцију тромбоцита који штите ћелије рака које се шире и можда омета сам ПИК3 сигнални пут.
Original Article: Low-Dose Aspirin for PI3K-Altered Localized Colorectal Cancer (ALASCCA phase 3 trial) https://t.co/c5FAYCmKwI
Editorial: An Aspirin a Day for Improved Colorectal Cancer Outcomes https://t.co/TC714qrd1W #Oncology pic.twitter.com/O5gHKVwoDL
— NEJM (@NEJM) September 23, 2025
"Иако још увек не разумемо све молекуларне везе, налази снажно подржавају биолошку логику и сугеришу да би третман могао бити посебно ефикасан код генетски дефинисаних подгрупа пацијената", рекла је Мартлинг.
Ка прецизној медицини
Колоректални карцином се понавља у око 30-40 процената од два милиона случајева који се дијагностикују годишње. Тумори са критичним мутацијама, присутни у више од трећине случајева, могли би се ефикасно лечити аспирином.
"Аспирин се овде тестира у потпуно новом контексту као третман прецизне медицине. Ово је јасан пример како можемо користити генетске информације за персонализацију лечења, уз уштеду ресурса и смањење патње пацијената", напоменула је Мартлинг.
Иначе, ова студија, која је објављена у часопису New England Journal of Medicine, обухватила је 626 пацијената са стадијумима 1 до 3 рака дебелог црева или ректума.