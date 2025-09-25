overcast clouds
НОВА НАДА У МЕДИЦИНИ Лек који кошта мање од кафе показује невероватне резултате у борби против рака

25.09.2025. 21:31 21:38
Пише:
Дневник
Извор:
b92.net
Фото: freepik, ilustracija

Тумори су имали мутације у сигналном путу ПИК3, за које се раније сумњало да чине рак осетљивим на аспирин. Ово је прво рандомизовано испитивање које тестира ову хипотезу.

Резултати су били импресивни: после три године, само 7,7 одсто пацијената који су свакодневно узимали аспирин имало је повратак рака.

У поређењу са тим, група која је узимала плацебо имала је ризик од 14,1 до 16,8 процената, у зависности од врсте мутације. То представља смањење ризика до 55 одсто.

"Аспирин је лек који је лако доступан широм света и изузетно јефтин у поређењу са многим модерним лековима против рака, што је веома позитивно", рекла је хирург Ана Мартлинг из Каролинског института у саопштењу за штампу шведског института.

 

Разумевање механизма деловања аспирина

Научници претпостављају да аспирин делује путем неколико могућих механизама: смањује упалу, ограничава раст тумора, омета функцију тромбоцита који штите ћелије рака које се шире и можда омета сам ПИК3 сигнални пут.

"Иако још увек не разумемо све молекуларне везе, налази снажно подржавају биолошку логику и сугеришу да би третман могао бити посебно ефикасан код генетски дефинисаних подгрупа пацијената", рекла је Мартлинг.

 

Ка прецизној медицини

Колоректални карцином се понавља у око 30-40 процената од два милиона случајева који се дијагностикују годишње. Тумори са критичним мутацијама, присутни у више од трећине случајева, могли би се ефикасно лечити аспирином.

"Аспирин се овде тестира у потпуно новом контексту као третман прецизне медицине. Ово је јасан пример како можемо користити генетске информације за персонализацију лечења, уз уштеду ресурса и смањење патње пацијената", напоменула је Мартлинг.

Иначе, ова студија, која је објављена у часопису New England Journal of Medicine, обухватила је 626 пацијената са стадијумима 1 до 3 рака дебелог црева или ректума.

