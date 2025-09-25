Тајне старословенског календара КАКО СУ НАШИ ПРЕЦИ НАЗИВАЛИ МЕСЕЦЕ И ДАНЕ У НЕДЕЉИ
Да ли сте знали да наши преци нису користили данашња латинска имена месеци? Уместо тога, користили су старе словенске називе месеци, попут сјечко, вељача, гроздобер или студен
Њихова значења и порекло детаљно је објаснила Александра Маринковић Обровски, филолошкиња и оснивач сајта Свевлад, посвећеног историји старих Словена.
Месеци у старословенском календару
У старословенском језику Месец се називао Луна, што значи „светлети“, док реч „месец“ (старословенски „Мясаць“) потиче од корена „мас“ или „маса“, што значи „мера“. Месеци су започињали појавом Новог Месеца, а тај тренутак пратио је низ веровања:
Ако се жеља зажели при првом српу Месеца, веровало се да ће се остварити.
Новчић у џепу током Новог Месеца доносио је финансијску срећу.
У неким крајевима било је забрањено прање рубља или сечење воћки, јер би то донело несрећу.
Народни називи месеци
Стари Словени су имена месеци везивали за природне појаве:
Сијечањ – од речи „сећи“
Вељача – месец промена
Траванј – месец биља
Гроздобер – месец бербе грожђа
Студен – хладни месец
Називи су се разликовали по крајевима. У Нишу је јануар био коложег, док се у Тимоку памте називи попут трешњар (јун), жетвар (јул), гроздобер (септембар), листопад (октобар) и коледар (децембар).
Најстарији записи датирају из 15. века, а Вук Караџић је у 19. веку у Дубровнику забележио хрватске варијанте: сијечањ, вељача, ожујак, траванј, липањ, српањ, коловоз, рујан, листопад, студен и просинац.
Црква је додатно утицала на именовање, па настају називи месеци као што су богојављенски, сретенски, благовештенски, у складу са великим празницима.
Дани у недељи
Стари Словени су имали и сопствене називе дана, повезане са религијом и свакодневицом. Према Јакобу Гриму:
Понедељак – дан после недеље
Уторак – други дан
Среда – средњи дан
Четвртак – четврти дан
Петак – пети дан
У неким теоријама седмица је имала шест дана, где је шести дан био „дан када се не дела“ – претходник недеље. Пет таквих недеља чинило је месец од 30 дана, што се поклапало са лунарним менама.
Четвртак је био посвећен богу Перуну, а код Балтичких и Полапских Словена тај дан се и данас назива „Перендан“. Пуна седмица од седам дана уводи се тек са прихватањем хришћанства, када се јавља и субота, из старојеврејске речи „сабата“ (дан одмора).
Народни месечник и обичаји
Поред црквених празника, народ је створио свој месечник веровања и обичаја:
Јануар – Туциндан, Божић, Богојављење, Савиндан
Март – Младенци
Април – Благовести
Мај – Ђурђевдан
Јул – Огњена Марија
Пастири су користили дрвене календаре, урезујући знакове за дане: крст за недељу, косу црту за мањи празник, а обичну црту за свакидан. Сваке недеље одсецао се део штапа, бележећи пролазак времена.
Један назив понекад је важио за два месеца. Тако је студен означавао и новембар и децембар. Називи су зависили од климе: код Хрвата липањ означава јун, јер тада цвета липа, док код Пољака липа цвета месец дана касније, па је липиец – јул.