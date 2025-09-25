(ФОТО) Увек има наде! ГЛУМИЦА АНА У 51. ГОДИНИ ПРВИ ПУТ ПОСТАЛА МАЈКА Спремна за још једну бебу
Проблеми са неплодношћу муче милионе парова широм света.
Потпомогнута репродукција ретко успева из првог пута, а како године пролазе, нада лако почне да бледи.
Ипак, постоје приче које подсећају да чуда не познају границе. Једна од њих је животна прича познате грчке глумице и певачице Ане Цукале, јавности најпознатије по улози Мелек у серији "Не говори збогом".
Ана је постала мајка у 51. години, након дугог и болног пута ВТО испуњеног неуспесима, тугом и сумњом, али и непоколебљивом вером.
Повратак у Грчку због вантелесне оплодње
Десет година живела је у Сједињеним Државама са супругом, пијанистом Григорисом Постосом. Ипак, када су одлучили да покушају поново, вратили су се у Грчку, и тамо започели нове поступке вантелесне оплодње.
Након два неуспешна покушаја, трећи им је донео оно о чему су сањали. Дана 4. августа 2025. године, Ана је родила здравог дечака.
- Када су ми рекли да сам трудна, онесвестила сам се. Када сам дошла себи, одмах сам позвала мужа. Обоје смо плакали јер нисмо могли да верујемо да нам се остварила највећа жеља у животу, признала је глумица.
Промене које су донеле резултат
Први покушај није успео, други је морао бити прекинут због психолошких тешкоћа. Након пандемије, одлучила је да крене испочетка: променила је исхрану, повратила снагу и рекла себи, сада је време.
- Мој син је чудо. Захвална сам Богу, јер верујем да ми се догодило нешто што је изван науке и људског разума, поручила је Ана.
Нова нада за друго дете
Иако је касно постала мајка, не жели да јој син остане јединац. Спремна је да поново прође кроз исте медицинске процедуре како би му родила брата или сестру.
Ова прича носи снажну поруку свима који се боре са неплодношћу: не губите наду. Чуда можда касне, али увек стигну у право време.