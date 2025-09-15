(ФОТО) ШАНЕРИ ИЗ ЧАЧКА ДАЛИ ЧИТУЉУ АРМАНИЈУ Потписало је 25 мушкараца, а ево шта је било написано
Локални лист из Чачка објавио је читуљу за Ђорђа Арманија са необичним детаљима, а како се спекулише на друштвеним мрежама њу су издали шанери из овог краја у знак захвалности!
Наиме, у петак, у последњем броју локалних периодичних новина "Чачанског гласа", објављена је неуобичајена читуља за недавно преминулог италијанског модног великана Ђорђа Арманија.
На италијанском језику, великим словима, стајало је: "Последње збогом, Ђорђо Армани 1934 – 2025", а читуљу је потписало чак 35 мушкараца и то под надимцима.
Управо због тога друштвене мреже су одмах преплавили коментари да су читуљу модном креатору објавили такозвани "шанери“, Чачани за које се годинама уназад веровало да су у Италији крали луксузну гардеробу из радњи и потом је препродавали код куће.
Овај гест изазвао је велику пажњу и наишао на бројне реакције и ван Чачка. Многи су га схватили као ироничан омаж, али и као искрено поштовање према креатору који је обележио епоху моде.
"Знаш ти шта је човек урадио за нашу малу заједницу. Генерације су одгајене захваљујући њему и његовом бренду. Треба споменик да му подигнемо" написао је један корисник Фејсбука, а његова порука убрзо је постала вирална.
Такође, велики број корисника коментарисало је како су преживели тешке деведесете управо захваљујући Арманију и његовог гардероби, која је ишла као алва.
Подсетимо, Армани је преминуо 4. септембра у 91. години живота.