clear sky
22°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ШАНЕРИ ИЗ ЧАЧКА ДАЛИ ЧИТУЉУ АРМАНИЈУ Потписало је 25 мушкараца, а ево шта је било написано

15.09.2025. 11:53 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Коментари (0)
armani
Фото: Screenshot YT CBS Sunday Morning

Локални лист из Чачка објавио је читуљу за Ђорђа Арманија са необичним детаљима, а како се спекулише на друштвеним мрежама њу су издали шанери из овог краја у знак захвалности!

Наиме, у петак, у последњем броју локалних периодичних новина "Чачанског гласа", објављена је неуобичајена читуља за недавно преминулог италијанског модног великана Ђорђа Арманија.

На италијанском језику, великим словима, стајало је: "Последње збогом, Ђорђо Армани 1934 – 2025", а читуљу је потписало чак 35 мушкараца и то под надимцима.

Управо због тога друштвене мреже су одмах преплавили коментари да су читуљу модном креатору објавили такозвани "шанери“, Чачани за које се годинама уназад веровало да су у Италији крали луксузну гардеробу из радњи и потом је препродавали код куће.

Овај гест изазвао је велику пажњу и наишао на бројне реакције и ван Чачка. Многи су га схватили као ироничан омаж, али и као искрено поштовање према креатору који је обележио епоху моде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @probudjenigustav

"Знаш ти шта је човек урадио за нашу малу заједницу. Генерације су одгајене захваљујући њему и његовом бренду. Треба споменик да му подигнемо" написао је један корисник Фејсбука, а његова порука убрзо је постала вирална.

Такође, велики број корисника коментарисало је како су преживели тешке деведесете управо захваљујући Арманију и његовог гардероби, која је ишла као алва.

Подсетимо, Армани је преминуо 4. септембра у 91. години живота.

Чачак армани читуља
Извор:
Информер.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај