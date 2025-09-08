ПОСЛЕДЊЕ ЗБОГОМ!
(ФОТО) И своју капелу је сам креирао! САХРАЊЕНА ИКОНА МОДЕ Армани ће почивати уз родитеље и брата! Ево ко је све присуствовао ПРИВАТНОМ ОПРОШТАЈУ
Сахрана легендарног Ђорђа Арманија почела је данас око поднева и завршена је после скоро четири сата у италијанском селу Rivalta di Gacola.
Обављена је приватна церемонија по жељи култног дизајнера, уз присуство 20 најближих људи, међу којима су биле његове братанице, сестра и сарадник и партнер Лео Дел'Орко.
Ђорђо Армани почиваће у приватној капели у Ривалти, селу стотинак километара удаљеном од Милана и близу Пијаћенце, њеовом родном граду, уз своје родитеље и старијег брата.Ово место било је затворено за туристе и посетиоце током данашње церемоније.
Једноставна и тиха церемонија, коју је предводио монсињор Ђузепе Бузани, одржана је поподне у цркви Сан Мартино, чиме је испоштована жеља Арманија.
Његово тело ће бити кремирано, а посмртни остаци биће сахрањени у породичној капели, коју је сам пре неколико година дизајнирао и где почивају његова мајка Марија, отац Уго и брат Серђо.
Долазак ковчега дочекан је аплаузом становника и осталих посматрача који су чекали аутомобиле да се појаве иза "баријера". Италијански лист Corriere пише да ће се сахрана у породичној гробници одржати у среду.
I funerali di Giorgio Armani si terrano a Rivalta di Gazzola. Il borgo sarà blindato per la durata della cerimonia. Commercianti omaggiano lo stilistahttps://t.co/9k9JcMSE0X
— Virgilio (@virgilio_it) September 8, 2025
Дан жалости проглашен је данас у Пјаћенци и Милану, а продавци у историјском центру Пјаћенце затворили су излоге својих радњи у знак поштовања Ђпрђа Арманија. Заставе су биле спуштене на пола копља на Палати Марино и свим општинским зградама у Милану, граду који је обележио живот и стваралаштво Ђорђа Арманија.
У знак поштовања, продавнице модне куће Армани затворене су данас поподне, како би се сви запослени у миру опростили од човека кога су са дивљењем називали "Il Signor Armani".
Његов партнер и дугогодишњи сарадник Панталео Дел'Орко рекао је пре сахране за италијанске медије: "Опростићемо се од њега као породица, а затим наставити напред како би он то желео. Све је спремно да га се сећамо кроз његову моду".
Лео Дел'Орко и Арамнијева братаница Силвана, која је стрицу одала почаст и у Милану где је био изложен његов ковчег (заједно са рођаком Андреом Камероном који се наводи међу његовим наследницима), фотографисани су данас док су долазили на приватну сахрану. Поједине званице носиле су белу боју, што је за неке одраз непоштовања, али заправо може да има скроз другачију симболику.
Позив Градског већа упућен Арманијевим "суграђанима" и "миланским друштвеним, културним и производним организацијама" био је да "изрази, на начине који се сматрају најприкладнијим, тугу и загрљај целог града".
После два дана непрекидних јавних почасти, Италија се данас последњи пут опрастила од чувеног Ђорђа Арманија.
"Тражио је да буде сахрањен овде", изјавио је је за Репубблица парохијски свештеник који је обавио сахрану, отац Ђузепе Бузијани па додао: "Често је посећивао ово место јер му је мајка овде живела, а његов унук Андреа је овде прославио венчање. Знам да је имао веома интензивну емотивну везу са овим местом. Његова мајка је последњих година овде проводила много времена. Осетио сам велико поштовање према овим местима и људима који су веома нежни, веома услужни. Верујем да желе да сахрана буде што је могуће приватнија, биће то тиха молитва, породични догађај".
Terminati i funerali di Giorgio Armani, il feretro lascia la chiesa https://t.co/3AN23tTguD pic.twitter.com/uVhJWjZzaK
— MilanoToday (@milano_today) September 8, 2025
Све до своје смрти, Армани је радио на ретроспективној изложби и модној ревији у част 50 година пословања, која ће бити приказана крајем месеца на Недељи моде у Милану, из његове модне компаније нису најавили било какве промене у програму.
Ковчег са телом Ђорђа Арманија био је изложен током викенда у позоришту Армани у Милану. Од њега се опростило 16. 000 поштовалаца међу којима је била и Донатела Версаче.
Ђорђо Армани умро је 4. септембра у 91. години. Није саопштено са којом болести се борио.