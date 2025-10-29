Нови занимљиви детаљи! ВЕРЕНИК МЕЛИНЕ ЏИНОВИЋ ПРЕ САМО 4 МЕСЕЦА ПОСТАО ОТАЦ! Оставио партнерку тик пред порођај, а сада ПЛАНИРА гала венчање са другом
Нови детаљи откривени су о бизнисмену Мелине Џиновић, али и о његовом приватном животу.
Бивша жена Хариса Џиновића, Мелина Џиновић верила се недавно за богатог бизнисмена у Монаку, а како сазнају домаћи медији њен партнер је пре само четири месеца добио дете.
Мелина ужива крај 25 година старијег мушкарца из Енглеске који је у јуну добио бебу са младом Украјинком, а извор је открио детаље.
"Мелинин нови дечко је у јуну добио дете са лепом и младом Украјинком. Са њом је био кратко у вези коју су прекинули током њене трудноће. Упркос томе, он није желео да то утиче на дете које је одмах по рођењу признао - рекао је саговорник и истакао да је модна креаторка са њим у везу ушла када је био слободан.
"Тек након њиховог раскида са Украјинком он је упознао Мелину и са њом отпочео везу", закључио је извор и додао да би Мелина ових дана требало да упозна његово најмлађе дете.
"Мелина је прихватила ситуацију јер је то његов живот пре ње. Ових дана ће упознати бебу."
Планирају свадбу на броду
Подсетимо, Мелина и њен изабраник направиће гала свадбу на броду.
"Он већ има брод дугачак чак 48 метара, њега је купио 2013. године. Цело лето су провели на њему, али он је одлучио да га стави на продају. Решио је да купи још већи брод на ком ће направити гала свадбу у Монаку", рекао је недавно извор.