ДЕСЕРТ ГОТОВ ДОК КАЖЕШ „КЕКС" Кремасти колач од наполитанки, беле чоколаде и лимуна

29.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
napolitanke
Фото: Pexels

Лаган, савршен колач од наполитанки – брзински, нема миксера и печења а полизаћете прсте. За овај колач вам неће требати класична кора, већ наполитанке које су намочене у млеко. Фил је изузетно лаган и кремаст.

Уместо класичног бисквита, окрећемо се десертима с кором од кекса, пишкота и наполитанки. Када се ове намирнице натопе млеком, постају савршено лагана и сочна основа за фил.

Данас вам доносимо један домаћи слаткиш који се прави изузетно брзо и једноставно. Нећете чак ни морати да користите миксер.

Само пажљиво пратите упутства корак по корак кроз рецепт и ускоро ћете на столу имати колач изузетног укуса и занимљиве текстуре.

 

Састојци:

– 100 мл млека

– 600 г наполитанки по укусу

– 2 јајета

– 100 г шећера

– 1 лимун

– 50 г густина

– 500 мл млека

– 80 г беле чоколаде.

Припрема

Исеците наполитанке на жељену дужину, па их накратко умачите у млеко и ређајте уз унутрашње зидове калупа за торту, који сте претходно обложили пек-папиром. Ређајте у концентричне, све мање кругове док не покријете дно.

Одвојте жуманца од беланаца, па жуманца убаците у шерпицу, додајте шећер и лимунов сок, па мешајте на ватри. У међувремену додајте густин и мешајте док се не размути. Налијте млеко, па кувајте уз мешање док се не згусне.

Изломите белу чоколаду, па је додајте овој смеси и мешајте док се не отопи. Прелијте овим филом поређане наполитанке и поравнајте шпатулом. Прекријте прозирном фолијом и ставите у фрижидер да се стегне.

По жељи можете украсити кокосовим брашном и листићима лимуна.

