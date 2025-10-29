ДЕСЕРТ ГОТОВ ДОК КАЖЕШ „КЕКС” Кремасти колач од наполитанки, беле чоколаде и лимуна
Лаган, савршен колач од наполитанки – брзински, нема миксера и печења а полизаћете прсте. За овај колач вам неће требати класична кора, већ наполитанке које су намочене у млеко. Фил је изузетно лаган и кремаст.
Уместо класичног бисквита, окрећемо се десертима с кором од кекса, пишкота и наполитанки. Када се ове намирнице натопе млеком, постају савршено лагана и сочна основа за фил.
Данас вам доносимо један домаћи слаткиш који се прави изузетно брзо и једноставно. Нећете чак ни морати да користите миксер.
Само пажљиво пратите упутства корак по корак кроз рецепт и ускоро ћете на столу имати колач изузетног укуса и занимљиве текстуре.
Састојци:
– 100 мл млека
– 600 г наполитанки по укусу
– 2 јајета
– 100 г шећера
– 1 лимун
– 50 г густина
– 500 мл млека
– 80 г беле чоколаде.
Припрема
Исеците наполитанке на жељену дужину, па их накратко умачите у млеко и ређајте уз унутрашње зидове калупа за торту, који сте претходно обложили пек-папиром. Ређајте у концентричне, све мање кругове док не покријете дно.
Одвојте жуманца од беланаца, па жуманца убаците у шерпицу, додајте шећер и лимунов сок, па мешајте на ватри. У међувремену додајте густин и мешајте док се не размути. Налијте млеко, па кувајте уз мешање док се не згусне.
Изломите белу чоколаду, па је додајте овој смеси и мешајте док се не отопи. Прелијте овим филом поређане наполитанке и поравнајте шпатулом. Прекријте прозирном фолијом и ставите у фрижидер да се стегне.
По жељи можете украсити кокосовим брашном и листићима лимуна.