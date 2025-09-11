overcast clouds
КАКО НАПРАВИТИ САВРШЕН ЏЕМ ОД ЛИМУНА Неодољиви укус Медитерана у теглици

11.09.2025. 17:29 17:41
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица.рс
лимун
Фото: pexels/Ilustracija

За разлику од класичних воћних џемова, џем од лимуна доноси јединствену комбинацију слаткоће, благе горчине и освежавајуће киселости.

Његова златно-жута боја и интензиван цитрусни мирис уносе дашак медитеранског сунца чак и у најхладније дане. Идеалан је као намаз, додатак колачима, палачинкама или чак као прелаз за сладолед, преноси informer.rs.

Састојци:
 

1 кг лимуна
1,5 кг шећера
400 мл воде

Припрема:
 

Лимуне добро опери и ољушти кору помоћу љуштилице.
У шерпу сипај воду, додај целе лимунове и кору, па кувај 20 минута.
Оцеди, лимуне исецкај на кришке, изгњечи и врати у шерпу.
Додај шећер и кувај док се џем не згусне.
Сипај у стерилисане тегле и чувај у фрижидеру.

Крстарица

