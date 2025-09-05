НАПРАВИТЕ САВРШЕН ЏЕМ ОД ЈАБУКА БЕЗ СТАЈАЊА ПОРЕД ШПОРЕТА Додајте мало цимета или ваниле и уживајте
Испробајте домаћи џем од јабука из рерне – густ, ароматичан и богате боје, без стајања поред шпорета и сталног мешања. Савршен за зимницу.
Џем од јабука никада није био једноставнији – без прскања, без стајања поред шпорета и непрестаног мешања. Ова метода у рерни даје савршено густ џем, богате боје и сјајног укуса. Посебно је практична јер све урадите унапред, убаците у рерну и пустите да се лагано крчка.
Састојци:
- 1 кг јабука
- 600 г шећера.
Савет
Ако желите додатну арому, додајте кашичицу цимета или мало ваниле пред крај печења – џем ће добити топлу, мирисну ноту.
Припрема
Оперите јабуке, очистите од семенки и насецкајте на коцкице или крупније кришке.
Ставите их у ватросталну посуду или дубок плех и поспите шећером. Промешајте да се шећер равномерно распореди, па оставите 15 минута да јабуке пусте сок.
Убаците у рерну загрејану на 180°Ц и пеците око 30 минута, док јабуке не омекшају. Смањите температуру на 150°Ц и наставите да печете још 1,5-2 сата, повремено промешајте.
Када џем постане густ и тамне, вишњасте боје, извадите га из рерне и уситните по жељи (штапним миксером или виљушком). Сипајте врућ џем у стерилне тегле, затворите и окрените наопако да се добро вакуумира.