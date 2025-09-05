broken clouds
НАПРАВИТЕ САВРШЕН ЏЕМ ОД ЈАБУКА БЕЗ СТАЈАЊА ПОРЕД ШПОРЕТА Додајте мало цимета или ваниле и уживајте

05.09.2025. 15:20 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
džem
Фото: Printscreen Youtube/ Калнина Наталья

Испробајте домаћи џем од јабука из рерне – густ, ароматичан и богате боје, без стајања поред шпорета и сталног мешања. Савршен за зимницу.

Џем од јабука никада није био једноставнији – без прскања, без стајања поред шпорета и непрестаног мешања. Ова метода у рерни даје савршено густ џем, богате боје и сјајног укуса. Посебно је практична јер све урадите унапред, убаците у рерну и пустите да се лагано крчка.

Састојци:

  • 1 кг јабука
  • 600 г шећера.

Савет

Ако желите додатну арому, додајте кашичицу цимета или мало ваниле пред крај печења – џем ће добити топлу, мирисну ноту.

Припрема

Оперите јабуке, очистите од семенки и насецкајте на коцкице или крупније кришке.

Ставите их у ватросталну посуду или дубок плех и поспите шећером. Промешајте да се шећер равномерно распореди, па оставите 15 минута да јабуке пусте сок.

Убаците у рерну загрејану на 180°Ц и пеците око 30 минута, док јабуке не омекшају. Смањите температуру на 150°Ц и наставите да печете још 1,5-2 сата, повремено промешајте.

Када џем постане густ и тамне, вишњасте боје, извадите га из рерне и уситните по жељи (штапним миксером или виљушком). Сипајте врућ џем у стерилне тегле, затворите и окрените наопако да се добро вакуумира.

џем јабуке рерна
Магазин Гастро
