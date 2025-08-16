ШЉИВА НИЈЕ САМО ЗА РАКИЈУ, КОМПОТ ИЛИ ЏЕМ Уз једноставне методе ферментације добићете укусну зимницу која иде уз месо и сир
Летње месеце обележава богатство сезонског воћа, а међу њима посебно место заузимају шљиве које су сочне, слатке и препуне укуса.
Осим што су омиљене за свеже грицкање, шљиве су и изузетно захвалне за припрему и дугорочно чување, па не чуди што су вековима део зимнице у многим домаћинствима.
Можда мало необично, али знајте да шљиве могу да се 'сместе' у теглу и заправо направите њихову киселу верзију.
Кисељење шљива
Постоје два начина да укиселите шљиве: брзи метод и традиционална ферментација.
Ферментисане киселе шљиве
Ова метода ствара намирницу богату пробиотицима, који су добри за ваше здравље.
Састојци за кисељење шљива:
- шљиве
- 2 кашике соли
- 1 л воде.
Припрема кисељења шљива
Шљиве преполовите и извадите коштице. Направите раствор за ферментацију (сланица) тако што ћете две кашике морске соли растворити у једној литри нехлорисане воде. Воду можете претходно загрејати како би се со брже растворила, мешајте док не постане потпуно бистра.
Свеже опрану стаклену теглу напуните припремљеним шљивама, па их прелијте сланицом тако да остане од пола до целог центиметра празног простора до врха. Откријте отвор тегле филтером за кафу или дуплим слојем газе, причвршћеним гумицом или канапом.
Теглу ставите на место које је ни превише топло ни превише хладно – температура пријатна за вас биће добра и за ферментацију.
После неколико дана можете пробати шљиве, па онда затворите теглу поклопцем и чувајте је на хладном и тамном месту – у подруму или фрижидеру. Ферментација ће се наставити, али знатно спорије.
Брзо кисељене шљиве
Ово је једноставан начин да добијете укисељене шљиве које можете чувати у фрижидеру.
У великом лонцу направите течност за кисељење.
Састојци за кисељење шљива:
- 4 кг очишћених шљива
- 2 шоље сирћета
- 4 шоље белог шећера
- 2 кашичице целих каранфилића
- 1 штапић цимета.
Припрема
Ову течност доведите до кључања, па смањите температуру и кувајте 10 минута на лаганој ватри. Додајте шљиве, исечених на ситније кришке. Лагано кувајте док шљиве не омекшају, довољно је до три минута, али пазите да их не прекувате.
Овако припремљене шљиве ставите у стерилисане тегле, претходно загрејане. Прелијте их припремљеном течношћу тако да остане око пола центиметра празног простора на врху. Затворите пластичним поклопцем и оставите да се охлади на собној температури.
Ставите у фрижидер и оставите најмање недељу дана пре конзумације, да развију пун укус.
Савети
Ферментисане шљиве су одличне као додатак уз месо, сиреве или као здрав ферментисани међуоброк.