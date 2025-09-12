ВЛАХОВИЋ СЕ ВРАЋА У СТАРТНУ ПОСТАВУ? Тудор: Једини од нападача који може све
12.09.2025. 19:44 19:47
Коментари (0)
Фудбалере Јувентуса очекује дерби Серије А против Интера у суботу у 18 часова.
– До сада смо играли са једним нападачем и два офанзивна везна. За сада овај систем добро функционише и наставићемо тако. Видећемо временом. Луису Опенди је потребан простор, а Џонатан Дејвид може да игра као други нападач, што је добро, јер имају различите карактеристике. Душан Влаховић може да ради и једно и друго. Никада није био у тако доброј форми, добро се сналази, момци га воле и он воли њих. Не може боље – рекао је тренер Јувентуса Игор Тудор.
Влаховић је у прва два кола шансу добио са клупе и оба пута био стрелац.
Италијански медији најављују да са Србином од првог минута шансе Јувентуса расту.