(ВИДЕО) ХАОС – ГОРЕО ТАШМАЈДАН: Гробари направили пожар, ватрогасци брзо реаговали
12.09.2025. 20:17 20:22
Коментари (0)
Кошаркаши Партизана играју против ПАОК-а на Ташмајдану у оквиру припремног турнира.
Сјајну атмосферу замало није нарушио пожар. Када је настављена утакмица у другом полувремену, дошло је до пожара који је, срећом, брзо саниран.
Навијачи су упалили баљке на трибинама и направили лепу слику, али су били и неодговорни и изазвали велику ватру поред семафора.
Запалиле су се траке које су биле убачене у првом полувремену и то је довело до ватре и густог дима.
Ватрогасци су реаговали брзо, а најважније је да нико не буде повређен.