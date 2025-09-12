clear sky
(ВИДЕО) ХАОС – ГОРЕО ТАШМАЈДАН: Гробари направили пожар, ватрогасци брзо реаговали

12.09.2025. 20:17 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Кошаркаши Партизана играју против ПАОК-а на Ташмајдану у оквиру припремног турнира.

Сјајну атмосферу замало није нарушио пожар. Када је настављена утакмица у другом полувремену, дошло је до пожара који је, срећом, брзо саниран.

Навијачи су упалили баљке на трибинама и направили лепу слику, али су били и неодговорни и изазвали велику ватру поред семафора.

Запалиле су се траке које су биле убачене у првом полувремену и то је довело до ватре и густог дима.

Ватрогасци су реаговали брзо, а најважније је да нико не буде повређен.

