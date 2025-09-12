clear sky
Сахране за суботу, 13. септембар

12.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Васил Стојана Спасеновски -урна- (1945) у 09:45

Владимир Милуна Ивановић -урна- (1966) у 10:30

Јела Николе Кошанин (1938) у 12:00

Љуљјета Шабана Сељими (1965) у 12:45

Милена Ђорђа Сучевић (1953) у 13:30

Миле Јосе Пожега -урна- (1944) у 15:00

Алмашко гробље, Нови Сад

Елизабета Јанка Зец (1935) у 13:00

Католичко гробље, Нови Сад

Габриела Јожефа Фодор -урна- (1964) у 11:00

Ново гробље, Петроварадин

Андреа Дана Проданић (1996) у 11:00

Снежана Александра Новаковић (1961) у 13:00

Антун Стевана Кормањош (1946) у 15:00

Нови Сад
