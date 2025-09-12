Сахране за суботу, 13. септембар
12.09.2025. 14:38 14:45
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Васил Стојана Спасеновски -урна- (1945) у 09:45
Владимир Милуна Ивановић -урна- (1966) у 10:30
Јела Николе Кошанин (1938) у 12:00
Љуљјета Шабана Сељими (1965) у 12:45
Милена Ђорђа Сучевић (1953) у 13:30
Миле Јосе Пожега -урна- (1944) у 15:00
Алмашко гробље, Нови Сад
Елизабета Јанка Зец (1935) у 13:00
Католичко гробље, Нови Сад
Габриела Јожефа Фодор -урна- (1964) у 11:00
Ново гробље, Петроварадин
Андреа Дана Проданић (1996) у 11:00
Снежана Александра Новаковић (1961) у 13:00
Антун Стевана Кормањош (1946) у 15:00