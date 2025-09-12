Идеално за ручак ЛЕСКОВАЧКА МУЋКАЛИЦА Традиција у сваком залогају

clear sky
ЛЕСКОВАЧКА МУЋКАЛИЦА Традиција у сваком залогају

12.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Лесковачка мућкалица је једно од најомиљенијих јела јужне Србије, познато по свом богатом укусу и комбинацији свежих поврћа и меса.

Ово традиционално јело спаја ароме паприке, парадајза и патлиџана, а уз прави избор зачина добија непоновљив укус који плени на први залогај. Савршено је за ручак или вечеру када желите нешто обилно и хранљиво, а да ипак носи дух домаће кухиње.

Рецепт за лесковачку мућкалицу

Састојци:

500 г свињског меса 

3 печене паприке исечене на тракице

2 парадајза, ољуштена и исечена

1 већи кромпир, исечен на коцкице

1 главица црног лука

2 чена белог лука

3–4 кашике уља

Со, бибер, црвена паприка по укусу

Свеж першун за посипање

Припрема:

У дубоком тигању или шерпи загрејте уље, додајте исечени кромпир па кратко пржите.

Додајте црни лук и бели лук, па динстајте док лук не постане стакласт.

Умешајте месо и пржите 5–10 минута да се благо запече. Уколико желите баш прави укус мућкалице, месо испеците на роштиљу.

Додајте паприку и парадајз, посолите и побиберите, затим поспите црвеном паприком, долијте мало воде.

Поклопите и кувајте на лаганој ватри 20–25 минута, уз повремено мешање, док поврће и месо не омекшају.

На крају поспите свежим першуном и сервирајте топло уз хлеб или пире кромпир.

Лесковачка мућкалица је једноставна, а ипак пуна укуса који враћају на мирис дома и традицију. Савршена је за све који воле аутентична јела са југа Србије, где сваки залогај носи мало љубави и много укуса.

