Идеално за ручак ЛЕСКОВАЧКА МУЋКАЛИЦА Традиција у сваком залогају
Лесковачка мућкалица је једно од најомиљенијих јела јужне Србије, познато по свом богатом укусу и комбинацији свежих поврћа и меса.
Ово традиционално јело спаја ароме паприке, парадајза и патлиџана, а уз прави избор зачина добија непоновљив укус који плени на први залогај. Савршено је за ручак или вечеру када желите нешто обилно и хранљиво, а да ипак носи дух домаће кухиње.
Рецепт за лесковачку мућкалицу
Састојци:
500 г свињског меса
3 печене паприке исечене на тракице
2 парадајза, ољуштена и исечена
1 већи кромпир, исечен на коцкице
1 главица црног лука
2 чена белог лука
3–4 кашике уља
Со, бибер, црвена паприка по укусу
Свеж першун за посипање
Припрема:
У дубоком тигању или шерпи загрејте уље, додајте исечени кромпир па кратко пржите.
Додајте црни лук и бели лук, па динстајте док лук не постане стакласт.
Умешајте месо и пржите 5–10 минута да се благо запече. Уколико желите баш прави укус мућкалице, месо испеците на роштиљу.
Додајте паприку и парадајз, посолите и побиберите, затим поспите црвеном паприком, долијте мало воде.
Поклопите и кувајте на лаганој ватри 20–25 минута, уз повремено мешање, док поврће и месо не омекшају.
На крају поспите свежим першуном и сервирајте топло уз хлеб или пире кромпир.
Лесковачка мућкалица је једноставна, а ипак пуна укуса који враћају на мирис дома и традицију. Савршена је за све који воле аутентична јела са југа Србије, где сваки залогај носи мало љубави и много укуса.