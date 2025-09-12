ЗАШТО ЈЕ ЈОСИП БРОЗ ПОСТАО ТИТО? Надимак који је збуњивао непријатеље и фасцинирао свет током рата ИСТИНА је ипак једна
Према историјским списима, Јосип Броз је први пут представљен под именом Тито 10. августа 1934. године
Многи су га током живота питали одакле потиче тај надимак, а он би одговарао: „То је често име у Загорју и нема неко посебно значење“. Претпоставља се да му се једноставно допадало како звучи.
Други надимци Јосипа Броза
Поред надимка Тито, Јосип Броз је користио и друге псеудониме током живота:
Валтер – у Коминтерни
Иван Костањшек
Славко Бабић
Такође је поседовао пасоше на различита имена, укључујући шведски пасош под именом Џон Александер Карлсон и канадски пасош као Спиридон Мекас.
Надимак Тито и његова улога у Другом светском рату
Надимак Тито није био безначајан. Током Другог светског рата, збуњивао је стране силе, које су покушавале да открију идентитет лидера Југославије. Неки су чак тврдили да „Тито“ уопште не постоји и да име представља колективно вођство комунистичке интернационале у Југославији.
Бизарна теорија о настанку надимка
Једна од најзанимљивијих и најбизарних теорија о настанку надимка пренета је од стране Фицроја Меклејна. Према тој причи, Тито је често позивао људе код себе и говорио им шта треба да раде:
Наводно, толико је често користио ову фразу да су га пријатељи почели звати Тито. Ипак, ова теорија никада није званично доказана и остаје само легенда.