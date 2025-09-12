Не, никако! ОВЕ УРЕЂАЈЕ НИКАДА НЕМОЈТЕ УКЉУЧИВАТИ У ПРОДУЖНИ КАБЛ Можете изазвати катастрофу
У многим домаћинствима продужни каблови и разводници делују као згодно решење за све електричне уређаје.
Ипак, повезивање апарата који троше пуно струје на продужни кабл уместо директно у зидну утичницу може довести до озбиљних проблема – од оштећења уређаја до опасности од пожара.
1. Фрижидер
Фрижидер ради непрекидно, а његов компресор је посебно осетљив на флуктуације напона. Свако краткорочно прекидање напајања или пад напона може оштетити мотор и електронику. Директна веза у утичницу обезбеђује стабилну струју неопходну за дуготрајан рад.
2. Електрични радијатори и грејалице
Ови уређаји троше велику количину енергије, а продужни каблови могу да се прегреју и постану ризик од пожара. Да бисте избегли преоптерећење инсталације, грејалице и радијаторе увек прикључујте директно у зидну утичницу.
3. Машина за веш
Приликом прања, машина често користи велики краткорочни налет струје, нарочито при грејању воде. Комбинација високе потрошње и влаге повећава опасност од кратког споја. Директна веза гарантује сигурнији и поузданији рад.
4. Машина за прање судова
Иако се не користи свакодневно, и машина за судове захтева значајну снагу. Продужни каблови с временом се троше и могу оставити голу жицу на удару, што представља озбиљну опасност. Увек бирајте директно прикључивање.
5. Микроталасна пећница
Микроталасне пећнице троше интензивну струју у кратким интервалима како би загрејале храну. Продужни каблови не могу поуздано да издрже те краткотрајне, али јаке струјне ударе, што може оштетити уређај или изазвати варничење.
6. Електричне апарате за кафу
Иако су компактни, апарати за кафу постижу брз вртлог потрошње струје када загревају воду. Продужни каблови нису дизајнирани за тако нагле скокове и могу се преоптеретити, што угрожава и безбедност дома.
Повезивање ових шест апарата директно у зидну утичницу је најједноставнија превентива против оштећења уређаја и ризика од пожара. Обратите пажњу на исправну инсталацију и сачувајте свој дом сигурно.
Б92