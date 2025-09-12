ЏАЈИЋ ПОЗВАО ЗВЕЗДАШЕ: Навијачи знају када треба да дођу, црвено-бели могу против Селтика
Фудбалери Црвене звезде дочекаће у недељу од 17 часова Железничар у осмом колу Суперлиге Србије.
Председник Фудбалског савеза Србије и трећа Звездина звезда Драган Џајић позвао је навијаче на утакмицу против Железничара из Панчева када ће бити организована прослава 62. рођендана стадиона "Рајко Митић".
– Навијачи Звезде знају када треба да дођу и да бодре екипу. Уопште не сумњам да ће то учинити, не само сада, већ и на свим следећим утакмицама које Звезда буде играла. Много пута до сада су доказали да су увек уз клуб, посебно када је било најважније – рекао је Џајић, а преноси сајт клуба.
Он је навео да Црвена звезда може да се супротстави Селтку 24. септембра у првом колу Лиге Европе.
– Селтик је свакако један од најбољих светских клубова са великом традицијом. Доминантан је у шкотском првенству, имају свој систем игре који је карактеристичан само за то острво. Са једне стране њихове утакмице је лепо гледати, али базирају се на дугим лоптама и снажној дуел игри. Управо сам синоћ гледао снимак једне њихове утакмице против Ренџерса, јер ме је занимало како играју, пошто Звезда ускоро излази на мегдан Селтику. Моји утисци су да играју веома специфично, другачије од већине европских клубова. Чврсти су, физички јаки – изјавио је некадашњи фудбалер црвено-белих.
Џајић је поручио да верује да ће тренер Црвене звезде Владан Милојевић на прави начин припремити тактику за утакмицу против Селтика.
– Сигуран сам да је и он гледао тај снимак, јер је у питању њихов највећи ривал. Играју неуобичајено у односу на оно што Звездини навијачи можда очекују на Маракани, чврсто, снажно, са много дуела и скок игре, што је карактеристично за британски фудбал, мада су се и сви остали британски клубови одавно прилагодили модернијем стилу игре. Моје мишљење је да Звезда може да се супротстави Селтику својом игром и да ће Милојевић наћи начин да неутралише њихове адуте – додао је Џајић.
Он се присетио дуела Црвене звезде и Селтика из 1968. године у којем је учестовао.
– Када сам ја играо, верујте ми, Селтик је био један од најбољих европских клубова. Имали су два играча којих се и даље сећам, Хендерсона и Вилсона. Били су неухватљива крила, играли су феноменално и заиста је то била једна сјајна екипа. Прошло је пуно година, тешко је сада упоређивати да ли су били бољи тада или сада. У сваком случају, Звезда не треба да се плаши, већ да нађе начин да им се супротстави. Верујем да је Милојевић све то спремио и да нас очекује једна чврста утакмица у Београду. Не волим да прогнозирам резултате, али сматрам да Звезда има своју шансу – навео је Џајић.